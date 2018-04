Dopo l'exploit del 4 marzo, i tre rappresentanti del Movimento eletti sia per la camera che per il senato, ieri sono scesi in piazza Plebiscito, lì dove avevano concluso la campagna elettorale, per ringraziare i tanti che in loro hanno riposto fiducia, per parlare del primo impatto in parlamento e per fare il punto sulla situazione di impasse governativa attuale.

Interventi brevi e puntuali, nello stile del Movimento.

A prendere per prima la parola è stata la senatrice Bruna Angela Piarulli che ha esordito facendo riferimento all'ultimo giorno di campagna elettorale: «in questa piazza abbiamo chiuso la campagna elettorale, qui vogliamo ringraziarvi per la vostra fiducia. L'interesse primario resta la comunità. Il nostro obiettivo è quello della formazione dei un governo basato sul programma, su un contratto stipulato in primis con i cittadini. La priorità è il miglioramento della condizione dell'Italia, tutta e non in parte. Durante in nostro percorso vogliamo essere i vostri portavoce, dato che la nostra attività si basa sul gioco di squadra. Per fare questo organizzeremo punti di ascolto per portare avanti le vostre esigenze» ha concluso la senatrice per poi lasciare la parola all'onorevole Francesca Galizia.

Quest'ultima si è soffermata in particolare sull'esperienza parlamentare e sul grande sostegno degli attivisti: «La collaborazione dei nostri attivisti, i nostri occhi sul territorio, sarà fondamentale in questa fase. Il nostro programma è nato dal basso, dalle esigenze dei cittadini. Siamo un gruppo compatto, fatto di persone oneste. Siamo onorati di presiedere in quella grande sala che è il parlamento, che, dopo il 4 marzo, si presenta completamente rinnovato con oltre il 65% di nuovi eletti. Abbiamo un grande lavoro da fare, dato che l’Italia è un paese diviso, sono però convinta che la responsabilità avrà il sopravvento».

Ultimo intervento, riassuntivo della situazione governativa attuale, quello del senatore Vincenzo Garruti: «Il risultato elettorale è stato uno schiaffo ai vecchi modi di fare politica. Una forza politica è stata eletta in modo chiaro e ci faremo carico di questo onere.

Sapevamo che questa legge elettorale non avrebbe garantito un vincitore netto, per cui il dialogo con tutti gli altri partiti è necessario, oltre che auspicabile poiché costituirebbe un'opportunità di crescita per il Paese. Speriamo che il segretario reggente Martina faccia un passo indietro e parli nell’interesse del PD e non di Renzi.

Il centrodestra è composto da tre entità diverse e noi ci parliamo singolarmente. Il movimento cinque stelle non sta ponendo veti ma, allo stesso tempo, non farà passi indietro.

Dobbiamo ringraziarvi perché questa volta, l’Italia è finalmente sulla strada giusta».