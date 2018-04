Bilancio comunale 2018-2020, in programma 27 nuove assunzioni

La giunta comunale ha adottato due importanti provvedimenti che riguardano il settore economico/finanziario e della programmazione, in particolare lo Schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 e la Programmazione del fabbisogno di personale del triennio stesso.



«Per quanto riguarda il bilancio di previsione, documento che dovrà essere poi approvato dal consiglio comunale - scrivono dal Palazzo di città - è importante sottolineare che non è stato previsto alcun aumento di imposte e tributi locali, lasciando dunque invariate le aliquote fiscali preesistenti.

Da evidenziare il dato che riguarda il finanziamento di opere pubbliche per l’anno in corso, il 2018: si tratta di interventi per oltre 16 milioni di euro, e riguardano tra l’altro il miglioramento funzionale e tecnico della biblioteca comunale, opere per la salvaguardia idraulica dell’area di via Lago Baione, quelle per il recupero ed il riuso delle acque reflue del depuratore, interventi per la realizzazione della video sorveglianza-Ztl e impianti semaforici relativi al progetto Smart City, quelli in programma nelle periferie (es. la bretella di via Prenestina e via Gravina) e la riqualificazione delle aree esterne (via Aurelia -Salvi).

Per gli anni successivi, invece, la programmazione finanziaria parla di 33 milioni di euro per lavori nell’ambito della salvaguardia idraulica del territorio, del Piano Città/Campagna di via Castel del Monte, del completamento infrastrutturale delle aree di zone produttive; 400mila euro sono previsti per interventi di manutenzione straordinaria delle strade urbane, per le quali - dopo l’approvazione del rendiconto - saranno individuate altre risorse con gli avanzi di amministrazione o mutui per ulteriori interventi più radicali, sulla base del rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

Per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno di personale «avendo l’amministrazione comunale finanziato per intero i 504mila euro di costo annuo previsto, ben 27 nuove unità sono in arrivo al Comune di Corato nell’arco del prossimo triennio: in particolare, per quanto riguarda il 2018, sono state programmate 14 assunzioni a tempo indeterminato (un dirigente area tecnica; quattro funzionari varie aree, sette istruttori cat. C, due operatori cat. D), e otto unità a tempo determinato, destinate alla polizia locale che saranno selezionate attraverso la mobilità ed attraverso l’utilizzo delle graduatorie valide; per gli anni successivi è prevista l’assunzione di cinque nuove unità (dirigente, funzionari e istruttori tecnici ed amministrativi), anche queste per concorso e previo utilizzo di graduatorie valide».

«Consapevoli che le esigenze sono ben superiori - spiega il Sindaco Massimo Mazzilli - ma nel rispetto della programmazione del fabbisogno e delle norme finanziarie e contabili, abbiamo cercato di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, più sensibili finanziando tutta la spesa possibile per le facoltà assunzionali a disposizione, nonché per il corretto funzionamento della Città.

Tutto questo mettendo in campo tutte le risorse disponibili, con lo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche comunali e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, nei limiti delle regole di finanza pubblica che da troppi anni strozzano l’operatività degli enti locali».