I Cinque stelle tornano in piazza: «Vogliamo dire “grazie” agli elettori»

Torna in piazza il Movimento Cinque stelle. I portavoce hanno scelto domenica 8 aprile per ringraziare gli elettori: alle 19 la senatrice Bruna Angela Piarulli, l’onorevole Francesca Galizia e il senatore Vincenzo Garruti saranno in piazza Plebiscito.



Un appuntamento per «porgere un caloroso ringraziamento ad elettori, simpatizzanti ed attivisti dopo l’eclatante successo elettorale riportato anche nella in città – scrivono i Cinque stelle - Sarà l’occasione per esprimere il sincero senso di gratitudine per la fiducia riposta nel Movimento e per condividere con tutti i cittadini l’emozione per l’importante risultato su base nazionale che anche Corato ha contribuito a realizzare esprimendo circa 12mila preferenze sia alla Camera sia al Senato».