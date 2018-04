Rigenerazione urbana, la Regione aumenta i fondi. Corato ce la farà?

«Abbiamo mantenuto un impegno preciso: aumentare le risorse disponibili per allargare il numero dei soggetti beneficiari e per dar sostegno a tanti progetti innovativi e virtuosi. Tutti accumunati dalla voglia di cambiamento dei contesti sociali e urbani». Così l’assessore alla pianificazione territoriale Alfonso Pisicchio sulla variazione di bilancio deliberata dalla Giunta regionale per aumentare i fondi disponibili del bando sulla Rigenerazione Urbana.



Una notizia che può fare sperare il meglio per Corato: con il progetto che mira alla realizzazione di un «centro storico 2.0», il nostro Comune si è piazzato al 35esimo posto nella graduatoria provvisoria, poco distante dagli progetti già ammessi al finanziamento. L'ulteriore dotazione economica dovrebbe garantire l'ottenimento dei fondi: Corato ha candidato un progetto con una richiesta di finanziamento pari a 3,5 milioni di euro.

Infatti «con questa variazione - spiega l’assessore - dall’iniziale dotazione di 115 milioni di euro siamo passati a complessivi 175, grazie ad altri 60 milioni a valere sull’azione del Patto per il Sud “Rigenerazione Urbana sostenibile”. Una vera boccata di ossigeno che ci permetterà di scorrere la graduatoria, ancora provvisoria, scaturita dall’esame delle 83 proposte progettuali dichiarate ammissibili (su 89 candidate) e per un valore complessivo di 300 milioni di euro. E la dotazione iniziale di 115 milioni – aggiunge - non consentiva la copertura di tutte le proposte ritenute ammissibili.

Sono davvero molto soddisfatto - sottolinea Pisicchio - perché grazie al lavoro di squadra con il collega assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, e alle tante richieste pervenute dai sindaci e dagli amministratori locali di ogni parte della Puglia, stiamo dimostrando con atti concreti che la rigenerazione urbana è un tema molto sentito dalle comunità.

Rigenerare un territorio non è un mero atto urbanistico e tecnico ma significa migliorare la qualità della vita, le relazioni sociali, il contesto abitativo e creare le migliori opportunità per lo sviluppo e la crescita dei singoli territori».