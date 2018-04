«Si dica “no” alla chiusura del passaggio a livello di via Giappone»

Cosa accadrebbe con la chiusura del passaggio a livello di via Giappone? A chiederselo è il Movimento Schittulli che, da alcuni mesi, è passato ad occupare i banchi dell’opposizione.



Ieri sera il responsabile locale, Mario Malcangi, ha organizzato un incontro per affrontare il tema insieme alla cittadinanza: «per parlare di questa questione che rientra nel più ampio discorso del raddoppio del binario ferroviario che collega Andria e Corato». Ad accogliere l'invito è stato anche consigliere Franco Caputo.

Il tema nelle scorse settimane è arrivato sulle pagine dei giornali in virtù del fatto che il Comune non ha ancora concesso il permesso a costruire a Ferrotramviaria. Al sindaco Mazzilli CoratoLive.it ha chiesto se l’intenzione fosse quella di sostituire il passaggio a livello di via Giappone con un cavalcavia. «Al momento no - ha risposto Mazzilli - perché non ci sono le risorse economiche necessarie per realizzare l’infrastruttura. Il cavalcavia non era previsto nel progetto originale. L’intenzione della Regione è quella di realizzare una bretella stradale di congiunzione tra via Trani e via Giappone». L’incontro fra il dirigente Casieri e i tecnici della Regione, secondo Malcangi, pare conduca invece nella direzione della chiusura del passaggio a livello.

L’analisi di Malcangi affonda le radici abbastanza indietro: «sia io che Luigi Musci, in qualità di assessori ai lavori pubblici, abbiamo evitato di portare in giunta l’approvazione di questa scelta perché siamo convinti che la chiusura del passaggio a livello di via Giappone sia un danno per la città, tutt’altro che necessaria: lo si legge anche nella delibera del commissario prefettizio datata 29 aprile 2014».

All’origine di questa valutazione ci sono due ragioni essenziali: «significherebbe intasare ancora di più il traffico di via Trani». E poi si comprende perché rimangano in uso «il passaggio a livello che si trova sull’extramurale di Terlizzi o quello della Madonna delle Grazie nella zona industriale di Ruvo» aggiunge Malcangi spingendosi nel confronto fra Corato e le città vicine.

«Credo che non si rendano conto di quello che stanno combinando – sottolinea, rivolgendosi all’amministrazione - questo è uno schiaffo all’intelligenza dei cittadini. Quando tutti i veicoli saranno convogliati su via Trani le code delle auto arriveranno dalla rotonda dell’extramurale fino all’imbocco del sottopassaggio.

Non hanno capito l’entità del danno: via Trani - la “porta” per l’autostrada e la 16 bis - rimarrà per sempre una strada a doppio senso di circolazione, non si possono spostare i palazzi.

Il sindaco stesso, a cui credo poco, in consiglio comunale ha detto che secondo i calcoli fatti da Ferrotramviaria transitano 3mila auto al giorno: secondo me sono di più. Su via Giappone invece sarebbero mille: andrebbero tutte dirottate su via Trani, superando i 4mila transiti giornalieri. Nessuno si preoccupa della qualità dell’aria?».

L’ipotesi alternativa secondo Malcangi potrebbe essere quella di «creare una bretella stradale che faccia defluire il traffico verso Trani e verso Andria. Su via Lama Cupa c’è un ponte con delle strade a servizio del ponte, tutto costruito dalla Provincia».

Non va a genio nemmeno l’ipotesi di costruire un cavalcavia su via Trani: «in caso di pioggia diventerebbe peggio di via Gravina, tante volte chiuso per gli allagamenti: non tutti lo ricordano ma quella zona è nominata “Lago Rosso” perché si creano ristagni di acqua. Forse la Regione, Ferrotramviaria e il sindaco diranno che grazie alle nuove tecnologie questo problema si supererà: secondo me sono chiacchiere».