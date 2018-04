Saldo di finanza pubblica 2017, Corato rispetta il Patto di Stabilità

Quest’anno il Comune di Corato ha certificato al Mef/Rgs (Ministero Economia e Finanza) il rispetto del saldo di finanza pubblica per l’anno 2017, già noto come Patto di Stabilità. «Un altro importante risultato – scrivono dal Palazzo di città - ottenuto grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e del team del settore economico/finanziario del Comune, che con un lavoro di cesello ha meritoriamente tenuto conto dei numerosissimi paletti imposti dalla normativa».



È un traguardo che «permetterà, come in questi anni, di poter programmare il bilancio 2018 secondo le effettive capacità finanziarie del nostro ente – spiega il Sindaco Massimo Mazzilli - quindi senza scontare le pesanti sanzioni (che sono per esempio il divieto di assunzioni, ed altre) previste dalla normativa vigente per i casi di mancato rispetto del saldo».

E ancora: «va sottolineato che i vincoli finanziari imposti ai Comuni sono eccessivi e talvolta incomprensibili soprattutto per i cittadini, limitano fortemente l’azione amministrativa che in questo periodo come non mai dovrebbe essere incentrata sulla manutenzione del patrimonio comunale (strade, scuole ecc.)».

Il Comune di Corato «dispone di avanzi di amministrazione – sottolinea il Sindaco - utilizzabili ed ha capacità di indebitamento anche per finanziare manutenzioni straordinarie di strade urbane ed extraurbane, marciapiedi e rampe per i disabili o di edifici scolastici che necessitano di ristrutturazione, ma per questi insostenibili vincoli finanziari non possono essere utilizzati. In questi ultimissimi anni si è assistito ad una timida inversione di tendenza da parte del legislatore, ma ciò che serve alla Città per migliorare la qualità della vita ai nostri cittadini sono scelte molto più coraggiose e drastiche».