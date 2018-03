Lavori pubblici: sottoscritti i contratti per strade, alloggi popolari e salvaguardia idraulica

Nonostante la crisi politica in atto, dal Palazzo di città arrivano comunicazioni in merito al «lavoro quotidiano della “macchina amministrativa” comunale». Negli ultimi giorni gli uffici hanno «portato a termine importanti determinazioni per la soluzione di problematiche cittadine» si legge nella nota ufficiale.



Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria triennale delle strade extraurbane

«A seguito di regolare gara d’appalto il Comune ha affidato - con sottoscrizione del contratto - i lavori di manutenzione ordinaria delle strade extraurbane di Corato alla ditta Edim srl di Gravina in Puglia, per interventi che riguardano gli oltre 260 chilometri di sede stradale. La stessa ditta, che sarà titolare dei lavori fino a tutto il 2019, provvederà in questo modo alla manutenzione ordinaria delle strade, assicurando uno stato di manutenzione adeguato nell’intera rete extraurbana delle città e i lavori inizieranno non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno».

Appalto dei lavori di realizzazione di 15 alloggi a canone sostenibile e Centro anziani nel rione Belvedere (Palazzina B) nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile

«È stato aggiudicato ad un’associazione temporanea d’impresa (formato da “Tecnocostruzioni” capogruppo e “Saulle Impianti” mandante) con sede a Ruvo di Puglia, l’appalto per un importo di 1.228.490,14 euro (oltre Iva) per la realizzazione di 15 alloggi a canone sostenibile e di un centro per anziani, interventi infrastrutturali pensati per recuperare e riqualificare dal punto di vista fisico e funzionale l’intero contesto come da contratto sottoscritto, il termine per l’esecuzione dei lavori è di 510 giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori».

Affidamento dei servizi tecnici professionali per i lavori di salvaguardia idraulica dell’abitato, quarto stralcio

«È stata affidata all’associazione temporanea d’impresa “Italprogetti” di Bari (con un team di 7 tecnici progettisti), con regolare sottoscrizione del contratto per un importo di 77.221,83 euro oltre Iva, la progettazione esecutiva per interventi strutturali di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico contro il dissesto idrogeologico.

Si tratta di opere da realizzarsi nei pressi da via Lago Baione e proseguimento verso monte, che riguarda la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico sull’intera area. Sia per le spese di progettazione, sia per la realizzazione delle opere sono assicurate dal finanziamento ottenuto da questa amministrazioni comunale di 1,5 milioni di euro».