Monumento per le vittime del disastro ferroviario: le famiglie lo vorrebbero in piazza Almirante

Si riapre il capitolo del monumento dedicato alle 23 vittime del disastro ferroviario avvenuto sulla Andria-Corato il 12 luglio 2016. Martedì la commissione urbanistica si è riunita per raccogliere le proposte relative al luogo in cui installare il manufatto artistico. «La Città Metropolitana di Bari ha inviato al Comune una richiesta proprio perché venisse individuata la dislocazione migliore» ha spiegato ai microfoni di CoratoLive.it Tommaso Loiodice, il presidente della commissione.

«L’esito della riunione tuttavia lascia spazio alla volontà delle famiglie delle vittime – ha aggiunto – Pare che avessero espresso una preferenza per piazza Almirante. Dalla commissione sono emerse anche altre proposte: piazza Parini ma anche lo slargo della stazione (già intitolato alle vittime) o la pineta vicina di viale Armando Diaz. Personalmente avevo ipotizzato anche la villa comunale, un luogo che i cittadini frequentano per diversi motivi».

Una cosa è certa, per la realizzazione del monumento c’è ancora da attendere: «attualmente – precisa Loiodice - non ci sono indicazioni sui tempi di realizzazione».

Come molti ricorderanno in origine il concorso di idee bandito dalla Città Metropolitana di Bari prevedeva il 21 febbraio come termine ultimo per la consegna delle proposte. Le famiglie delle vittime chiesero e ottennero il rinvio della data ad un giorno successivo alle elezioni politiche «per evitare strumentalizzazioni di ogni tipo».

L’obiettivo della Città Metropolitana di Bari è quello di creare a Corato, punto d’arrivo della tratta sulla quale è avvenuto l’incidente, un luogo di riflessione e di memoria su quanto è avvenuto.

La partecipazione al concorso può essere individuale o in gruppo: è aperta ad architetti, artisti e comunque a soggetti che vantino una comprovata esperienza nel campo dell’arte e particolarmente della composizione architettonica e scultorea e che abbiano compiuto il 18° anno d’età.