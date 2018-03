Si torna in consiglio comunale, il 28 marzo si parlerà di Irpef, Imu, Tasi e Tari

Mercoledì 28 marzo si torna in consiglio comunale. L’appuntamento in sala consiliare è alle 19.30 in prima convocazione, e - qualora dovesse essere necessario - il 31 marzo alla stessa ora.

Ben 14 i punti all’ordine del giorno:

1. Rettifica alla Delibera di Consiglio Comunale n. 99/2017 di approvazione del Piano di lottizzazione "Ibiscus" relativo ad una maglia di zona CR estensiva Rada, individuata dalla viabilità di zona, sita alla Contrada "Serrone di Cristo".

2. Comunicazioni del presidente del consiglio.

3. Comunicazione del sindaco.

4. Comunicazione atto adottato.

5. Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti - art. 15 e segg. dello Statuto e artt. 14 e 15 del Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica delibera n. 94/2016.

6. Determinazione per l'anno 2018 dell'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'Irpef.

7. Imposta Municipale Propria (Imu). Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2018.

8. Tributo sui servizi indivisibili (Tasi). Determinazione aliquote per l'anno 2018.

9. Tassa sui Rifiuti (Tari). Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018. 10. Tassa sui rifiuti (Tari). Approvazione tariffe per l'anno 2018.

11. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Approvazione.

12. Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell'anno 2018. Non disponibilità.

13. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 art. 194, lett. a). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 1169/2017 emessa dal T.A.R. per la Puglia - Bari, Sezione Terza, a definizione del giudizio amministrativo, R.G. n. 453/2017, promosso dalla MSG S.r.l.s. c/Comune di Corato.

14. Progetto di ampliamento di Opificio già esistente in variante al P.R.G. ex art. 8 D.P.R. 160/2010 presentato dalla Ditta Cordini srl.