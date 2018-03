Il Comune di Ruvo intenzionato ad acquisire quote dell’Asipu

L’Amministrazione comunale di Ruvo sarebbe intenzionata ad acquisire quote dell'Asipu.

L’atto di indirizzo è stato sancito da una delibera di Giunta dello scorso 21 febbraio, nelle more della futura attivazione della mai decollata Sanb SpA, che dovrebbe gestire il servizio nei paesi dell’Aro Bari 1 ovvero, oltre al nostro, Bitonto, Corato, Molfetta e Terlizzi.

Il Comune ruvese sta valutando la possibilità di attivare «un modello in house acquisendo le quote societarie dell'Asipu srl - si legge nel documento - corrispondenti al valore dei beni comunali che confluirebbero nella stessa Asipu, destinati poi al definitivo conferimento a Sanb».

La richiesta è stata ufficialmente formulata dal sindaco Pasquale Chieco nel dicembre 2017 al commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia Gianfranco Grandaliano, il quale a gennaio ha confermato che «la scelta di procedere all’affidamento in house providing del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani all’Asipu srl previa acquisizione di partecipazione nella detta società non è in alcun modo confliggente con la scelta adottata in sede di Aro con la costituzione di una società (Sanb) cui saranno affidati in house i predetti servizi di tutti i comuni facenti parte dell’ambito di raccolta. Infatti, nella detta società così come previsto dal piano industriale sarà conferito il ramo d’azienda dell’Asipu».

Via libera dunque per porre in essere «gli atti decisionali e gli adempimenti gestionali necessari per perseguire il modello organizzativo di cui sopra, in relazione al pur limitato periodo di transizione verso la concreta gestione del servizio in forma unitaria», conclude la delibera.