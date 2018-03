Discutere la “Proposta di nuova convenzione e protocollo di intesa” inviata da Terna, la società che gestisce il servizio di trasmissione della corrente elettrica per conto di Enel. Questo doveva essere lo scopo della seduta di commissione che si è svolta ieri: erano convocati sia i consiglieri componenti della commissione urbanistica presieduta da Tommaso Loiodice, sia quelli della commissione affari istituzionali guidata da Pasquale Pomodoro. Di fatto, invece, di quei documenti si è detto e capito poco.

Il protocollo d’intesa e la convenzione di Terna

Sfogliando le bozze in possesso dei consiglieri, si legge che Terna propone al Comune di procedere verso la realizzazione di un progetto che consentirà la delocalizzazione dell’elettrodotto della zona 167 «in aree a minor antropizzazione, in modo da ridurre i diversi impatti per le popolazioni locali e minimizzando l’interferenza con le zone di pregio naturalistico, paesaggistico e archeologico». Un progetto che, come si capirà nel paragrafo successivo, nella parte in cui descrive il territorio non corrisponde alla realtà.

Nella bozza di Terna infatti si legge: «il Comune dichiara che lungo le aree potenzialmente impegnate dai tracciati individuati e dalle proposte di varianti non vi sono abitazioni/edifici/recettori che non consentirebbero la realizzazione dell’intervento ove autorizzato». Invece, com'è noto, non è così, visto che in quella zona le case non mancano.

Se all’azienda resta l’impegno di «utilizzare sostegni a basso impatto ambientale del tipo monostelo», al Comune rimane quello di «dirimere» eventuali conflitti per «assicurare il regolare svolgimento dei lavori».

Intanto, nella bozza di convenzione Terna - come previsto dalla legge - si impegna a «compensare gli impatti territoriali legati alla realizzazione dell’intervento» partecipando alla «realizzazione di opere di pubblica utilità per un massimo di 100mila euro, iva inclusa». Per esempio «potremmo realizzare degli impianti di illuminazione pubblica sulla restante parte di via Castel del monte non ancora illuminata» ha detto ieri il sindaco Mazzilli. Una magra consolazione, secondo molti.

Il progetto della convenzione e il territorio

In merito al progetto di delocalizzazione al vaglio del Ministero, sembra chiaro ormai che «gli errori siano stati fatti “a monte”, circa dieci anni fa» e allo stato attuale dei fatti pare che l’intenzione sia quella di scegliere «il meno peggio»: ieri lo ha detto anche il presidente regionale di Legambiente, Francesco Tarantini, schierandosi palesemente verso la prosecuzione della strada intrapresa dall’amministrazione. Nessun accenno all'eventualità di mettersi a lavorare su alternative migliori: la paura è che «si perda tempo», secondo Tarantini.

Quanto alla presenza di abitazioni nella zona in cui dovrebbe sorgere l'elettrodotto, già nel 2008 l’allora sindaco Luigi Perrone precisava che «con il trasferimento (dei tralicci, ndr) aldilà della statale, in una zona cosiddetta "di rispetto" dove nessuna abitazione è presente e dove a nessuno sarà mai consentito costruire, siamo al sicuro».

Sulla stessa lunghezza d'onda, ieri il sindaco Mazzilli ha dato notizia della «verifica già effettuata dagli uffici rispetto alla situazione attuale, particella per particella». L’obiettivo, secondo quanto precisato dal primo cittadino, era «verificare se fossero stati rilasciati permessi a costruire nella zona interessata dal progetto di Terna». Sono state rilevate «interferenze su tre o quattro situazioni e infatti c’è qualche modifica del tracciato» ha annunciato.

La situazione, però, appare diversa da come descritta: è infatti bastata un’osservazione attenta da parte dei presenti per evidenziare, già ieri in sede di commissione, la presenza di altre “imprecisioni”: almeno un paio di case mancano ancora all’appello, edifici regolarmente costruiti e non riportati sulle “mappe” dell’elettrodotto.

Tutte circostanze che impongono ulteriori approfondimenti. «Questa dell’elettrodotto è una grande responsabilità» ha detto Loiodice dopo aver riassunto alcune delle fasi principali della vicenda. Al presidente della commissione urbanistica non è sfuggito di ricordare il documento sulle osservazioni relative al nuovo progetto Terna approvato in consiglio comunale e l’incontro organizzato un anno fa dal Cantiere in cui la Regione Puglia, per voce dell’assessore Santorsola, chiariva che «i margini di azione ci sono ancora tutti: in commissione a Roma l'iter è ancora molto lontano dal concludersi».

Il progetto alternativo di Nicola Diaferia

Fu la stessa occasione in cui il compianto Nicola Diaferia, scomparso solo pochi giorni fa, presentò il progetto alternativo che aveva studiato e che il Comune stesso ha presentato al Ministero: «non è stato mai valutato dai tecnici del Comune in maniera approfondita come invece andrebbe fatto» ha fatto notare il consigliere Aldo Fiore. «Perché dunque ci si incaponisce su un progetto sbagliato? Io quello attuale non lo condivido e non capisco perché non si valutino gli altri» ha aggiunto l’ex sindaco Renato Bucci. Su questo fronte sia il consigliere Fiore che il collega Paolo Loizzo hanno rinnovato la proposta di una «commissione tecnica di valutazione»: anche ieri però questa idea è stata rifiutata.

L’analisi della proposta di Diaferia è uno «sforzo» da fare secondo Loiodice, trattandosi di «un’opera che resterà lì per tanto e tanto tempo, sulla “porta” della nostra Murgia» e «sulle teste dei nostri figli» come ha sottolineato Mazzilli. Una considerazione - quella di Loiodice - che ha trovato l’appoggio anche degli altri commissari, in primis del consigliere Franco Caputo.

Così come il sindaco, resta fermo sul progetto attuale il presidente Pomodoro: «abbiamo il dovere di andare avanti con questo progetto per non perdere tempo. Siamo in tempo per fare i piccoli aggiustamenti necessari: se qualcosa è sfuggito, va corretto».