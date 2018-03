Fratelli d’Italia: «Una competizione non facile»

«Dire grazie per ogni singolo voto ricevuto». È questo l’obiettivo di Fratelli d’Italia, espresso attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente.



«728 sono gli elettori che hanno votato per il Senato Fratelli d’Italia e 834 per la Camera. Non sono solo numeri, anche se nella politica i numeri servono. Sono le persone che hanno deciso di sostenerci con il loro voto di fiducia, elettori che hanno creduto nella forza di un centrodestra unito e compatto, capace di portare avanti un programma per un’Italia migliore.

È stata sicuramente una competizione non facile, soprattutto per noi di Corato, vista la recente nascita della nostra sede. Non è stata facile e i risultati che hanno portato alla vittoria del M5S lo dimostrano. Ma, se rapportiamo il dato nazionale, senza dubbio il centrodestra ha mostrato vicinanza alle esigenze della gente e agli elettori.

Non siamo qui per fare campagna elettorale o per parlare di questioni nazionali o ancora per fare valutazioni sul nuovo governo, che comunque vanno tenute in considerazione. Noi siamo qui per dire grazie ad ogni singolo voto ricevuto, perché anche il più basso numero di elettori fa la differenza e merita di ricevere il nostro grazie».