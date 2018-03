Noi con Salvini: «Un successo che ha coinvolto anche Corato»

Uno dei risultati che, di sicuro, ha fatto più discutere: quello ottenuto in Puglia dal partito Noi con Salvini. Nella nota che di seguito pubblichiamo integralmente la sezione locale del partito commenta: è «un successo che ha coinvolto anche Corato».



«Ne è passata acqua sotto i ponti dal febbraio 2015 – scrivono - quando iniziammo il percorso con il movimento Noi con Salvini. Accompagnare l'iniziativa di un nome così inviso all'epoca ai meridionali per pregresse prese di posizione della Lega in ambito secessionista non era da poco, ma come si dice “chi l'ha dura l'ha vinta”.

Difatti anche grazie all'enorme lasso di tempo dedicato al Sud da Salvini in questi tre anni è stato possibile sdoganare quasi totalmente questi pregiudizi per così dire tra due “Italie”.

Non si spiegherebbe il successo di queste elezioni politiche in cui il “Capitano” ha voluto un unico simbolo in tutt'Italia e che ha portato i primi parlamentari “made in Sud” a sedere a Montecitorio e Palazzo Madama.

Difatti in Puglia è di queste ore la conferma elettiva di due deputati Rossano Sasso e Anna Rita Tateo, entrambi baresi, e del senatore leccese Roberto Marti.

Un successo che ha coinvolto anche Corato con ben 1400 consensi dati alla Lega al Senato e 1200 alla Camera.

Un scelta permetteteci non a carattere di protesta proprio per i motivi anzidetti. Una scelta dovuta a temi che Salvini tratta da anni come immigrazione incontrollata, legittima difesa, flat tax solo per citarne alcuni. Temi che come direttivo abbiamo fatto conoscere in questi anni mostrandoci tra la gente e discuterne insieme. E proprio questa è stata la strada vincente, capire cioè i veri problemi di chi vive quotidianamente la società e restituire con molta modestia risultati in merito. Ciò che ci auguriamo con un Salvini premier. Ringraziamo pertanto chi ci ha dato fiducia in queste elezioni e ribadiamo l'impegno e il coinvolgimento di persone semplici e attive sul nostro territorio».