Spina: «Bisogna accettare il responso delle urne». Cinque stelle: «No comment»

Dopo essere stato sindaco di Bisceglie, oltre che presidente della giunta provinciale della Bat, Franesco Spina si trova a fare i conti con i risultati dello spoglio: il suo totale - nel collegio uninominale - annuncia 24.318 voti ottenuti, pari al 19,56%.



A batterlo, in primis, è stata Francesca Galizia del Movimento 5 Stelle: un’assistente di volo di appena 36 anni, giovinazzese d’origine: 54.369 voti, il 43,74%. Risultati migliori del suo anche per Luigi Perrone, senatore uscente: 35.840 voti, il 28,83%.

«Come risulta attualmente dai dati ufficiali del Ministero - scrive Spina - il risultato da me conseguito rappresenta, in termini percentuali, il migliore in Puglia tra i 24 collegi uninominali di Camera e Senato. Questo risultato è il frutto di un grande sforzo di squadra e di una campagna elettorale fatta sui programmi e tra la gente. In un sistema totalmente proporzionale oggi sarei stato eletto.

Ma la logica del maggioritario è questa e bisogna saper accettare il responso delle urne che ha visto stravincere in quasi tutti i collegi dell’Italia meridionale il Movimento 5 Stelle. A loro la responsabilità di governare i processi di crescita del territorio; noi continueremo a stare tra la gente, ascoltando i problemi dei cittadini e formulando le proposte di nostra competenza.

Desidero quindi formulare, alla neo eletta Francesca Galizia del Movimento 5 Stelle, gli auguri di buon lavoro. Ai miei elettori, ai cittadini e a tutti gli amici che mi hanno sostenuto con passione in ogni città va il mio affettuoso ringraziamento».

«Onorata per la fiducia che i giovinazzesi hanno riposto in me» si è limitata a dire Francesca Galizia: anche lei, come Angela Bruna Piarulli, tiene fede alla linea del partito. I commenti ai risultati del voto arriveranno solo dopo l’ufficialità delle cifre.