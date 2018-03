Carmela Minuto eletta al Senato nel collegio plurinominale

Carmela Minuto è una nuova senatrice della Repubblica. La possibilità si stava facendo via via più concreta nel corso della nottata, man mano che i risultati arrivavano. L’elezione non si è concretizzata nel collegio uninominale, in cui l’exploit della Piarulli ha fatto la differenza, ma nel collegio plurinominale, in cui la Minuto era terza nel listino bloccato che comprendeva Licia Ronzulli e Dario Damiani.

«È stata una vittoria bellissima - ha detto Carmela Minuto - Siamo stati presenti da sempre sul territorio e la città e siamo stati premiati. Ho lavorato a fondo per arrivare a questo risultato. Ai miei elettori dico che ci vedremo presto, porterò le istanze del territorio a Roma.

L’avevo promesso e lo farò. In quali città ho fatto la differenza? In tutte, un po’ dappertutto abbiamo raccolto i frutti di un lungo lavoro. In tutto il territorio del nord barese il mio lavoro e quello del partito si sono fusi perfettamente. Il partito ha creduto in me, la candidatura è stata opportuna e ha fatto in modo che il quorum fosse elevato. Per me è di certo un nuovo inizio, lavoreremo in squadra, creeremo una rete che va in tutto il territorio».