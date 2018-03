Affluenza alle urne, alle 12 superato il 17 % per Cemera e Senato

Fino alle 12 di questa mattina per la Camera dei deputati ha votato il 17,12 % dei cittadini di Corato: la prima valutazione dell’affluenza alle urne è stata pubblicata sul sito del Ministero. Con più precisione - dal sito del Comune di Corato - si apprende che in città gli elettori sono in tutto 38.340 (18.366 uomini e 19.974 donne) e ad aver espresso la loro preferenza entro le 12 sono stati in 6567, 3.688 uomini e 2.879 donne.

In dato cittadino è inferiore di quasi due punti rispetto a quello degli altri 40 Comuni della Città Metropolitana di Bari, pari al 19,33 %. Siamo grosso modo in linea invece rispetto al dato regionale: in Puglia ha votato il 17,96 % degli aventi diritto.

Più alto il dato dell'intera Nazione: siamo al 19,43 %, calcolato sul totale dei 7.958 Comuni italiani.

Per il Senato gli elettori sono in tutto 34.456, 16.449 uomini e 18.007 donne. Alle 12 in tutto hanno votato 6.068 persone, pari al 17.6 % degli elettori. Nello specifico 3.403 uomini e 2.665 donne.



Si attende di conoscere i dati nazionali relativi ai votanti del Senato della Repubblica: può esprimere la propria preferenza solo chi - ad oggi - ha compiuto il venticinquesimo anno di età.



I prossimi aggiornamenti sulla percentuale dei votanti si avranno dopo le 19.