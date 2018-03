Il sindaco di Terlizzi: «Emiliano spieghi le procedure attive sull'ospedale del Nord Barese»

«Apprendo con sconcerto che al momento non esiste alcuna istruttoria da parte della Regione Puglia circa l’individuazione - in uno dei tre stabilimenti ospedalieri di Molfetta, Corato e Terlizzi - di un presidio unico del Nord Barese che abbia caratteristiche di primo livello».

Il sindaco Ninni Gemmato commenta così le notizie di stampa relative a una recente visita elettorale di Michele Emiliano a Terlizzi.

Restano dunque ancora del tutto inapplicati i contenuti previsti dal Memorandum “Verso una sanità partecipata” (meglio nota come “Carta di Ruvo”) firmato a a Ruvo l’11 ottobre 2016 dal presidente della Regione Puglia insieme al dottor Felice Spaccavento, rappresentante della comunità dei medici. In quel documento, Emiliano sottoscriveva il «fatto incontestabile che un’area di 200 mila abitanti, con un territorio otto volte superiore a quello di Bari e molto più complesso orogeograficamente, dall’Alta Murgia al Mare, non possa rimanere privo di un Presidio Sanitario completo ed efficiente, raffigurabile nella figura di un Ospedale di Primo Livello secondo il Piano di riordino regionale, all’interno del proprio territorio». Nello stesso documento, confermando l’indisponibilità di fondi per costruire un nuovo ospedale, si optava, «per l’ampliamento/riconversione di uno dei plessi esistenti» tra gli stabilimenti di Molfetta, Terlizzi e Corato «delegando alla Regione Puglia la relativa scelta in tempi brevi».



«Si evince - fa notare Gemmato in una missiva inviata al presidente della Regione Puglia - come l’individuazione dell’ospedale di primo livello fosse stata espressamente delegata alla Regione Puglia e non ai sindaci di Molfetta, Corato e Terlizzi come esternato da Emiliano nella stessa recente visita elettorale. Né risulta che i sindaci delle comunità coinvolte siano mai stati inseriti all’interno di procedure di partecipazione, anche solo al fine di esprimere il proprio contributo».

«Atteso che il Piano di riordino ospedaliero è un provvedimento di legge della Regione Puglia - conclude Gemmato - e alla luce delle recenti dichiarazioni pubbliche da parte del presidente della Regione, che appaiono in contrasto con gli impegni che egli stesso sottoscrisse a Ruvo quindici mesi fa, rinnovo l’invito a Michele Emiliano a definire e a rendere noti gli atti e le procedure poste in essere dalla Regione Puglia, o ancora da porre in essere, al fine di dotare il territorio del Nord Barese di un presidio unico di primo livello».

Da parte sua invece il comitato a favore dell'Ospedale unico di Primo Livello replica: «come più volte dichiarato, non entriamo nella competizione elettorale e non commentiamo dichiarazioni rilasciate in tale sede o trasmesse da organi di stampa. Noi abbiamo assunto con la Regione precisi e reciproci impegni istituzionali e a quelli ci atteniamo scrupolosamente, sicuri che la Regione farà altrettanto riguardo ai suoi. Evitate per favore tag e riferimenti. Fino al 5 marzo siamo muti».