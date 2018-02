Crisi amministrativa, Caputo: «Non entro in maggioranza senza le dimissioni di Salerno e Perrone»

«Impossibile far parte di una nuova maggioranza senza le effettive dimissioni di Salerno e Perrone».

Il consigliere Franco Caputo entra a gamba tesa nella crisi amministrativa in Comune e torna a ribadire che - senza il rispetto di alcune "condizioni" - non potrà sostenere il nuovo corso recentemente annunciato dal sindaco.

Non meno di due giorni fa, infatti, Mazzilli aveva fatto sapere a mezzo social network che era pronto ad andare avanti con «un giusto riassetto complessivo del quadro amministrativo e istituzionale». Ovvero con un azzeramento della giunta, magari anche della carica del presidente del consiglio, e con una maggioranza che, evidentemente, dovrebbe comprendere pure lo stesso Caputo.

Oggi, però, il consigliere ha voluto puntualizzare che, al mero annuncio del riassetto, debbano seguire a ruota i fatti. E che quindi, senza le effettive dimissioni di Salerno e Perrone, non entrerà a far parte della maggioranza.

Di seguito la nota integrale del consigliere Franco Caputo.

«Dopo attente e profonde riflessioni, il gruppo che rappresento è giunto alla determinazione che risulta impossibile, al momento, far parte della costituente nuova maggioranza.

Le istanze annunciate, fin dal giugno 2015, in un pubblico comizio e ribadite fino a oggi, non hanno mai avuto riscontro da parte del primo cittadino e dal partito di maggioranza relativa: "Oltre con Fitto/Conservatori-Riformisti/Direzione Italia/Noi con l'Italia” già Forza Italia.

Allo stato attuale, con chiarezza e onestà intellettuale, si comunica la decisione presa. In particolare si fa riferimento ai ruoli del presidente del consiglio comunale e dell'assessore all'urbanistica, di cui si è sempre richiesto, nei numerosi incontri, le loro dimissioni, pur sostenendo continuamente il ruolo di vicinanza al sindaco, costando l'allontanamento dal partito di appartenenza: "Forza Italia".

Tale scelta è stata dettata, in quanto non decisivi nella composizione numerica della maggioranza e anche per non tradire il voto degli elettori.

Oggi mi viene chiesto di essere il tredicesimo componente di maggioranza e di partecipare alla formazione di un nuovo quadro amministrativo-istituzionale. Si ribadisce di non essere mai stato interessato a nessun tipo di rappresentanze o poltrone, come già ampiamente dimostrato.

Alla base della personale azione politica, ho sempre messo al primo posto gli interessi della città. Mai è stato chiesto l'azzeramento della giunta.

Si è atteso più del dovuto, pertanto, confermo che attualmente non ci sono le condizioni per qualsiasi altra collaborazione. Nel contempo, è doveroso richiamare il sindaco e la sua maggioranza, al senso di responsabilità "promesso" alla città e ai suoi cittadini».