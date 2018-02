Crisi amministrativa, Confagricoltura si schiera a favore del sindaco Mazzilli

Dopo l’Aic (Associazione degli imprenditori coratini), anche Confagricoltura si schiera al fianco del sindaco Massimo Mazzilli. Nella nota che di seguito riportiamo integralmente il delegato locale, Luigi Tedone, esprime approvazione per il «ritiro delle dimissioni».



«A seguito della crisi amministrativa che ha colpito in quest’ultimo periodo il Comune di Corato, la sede locale di Confagricoltura accoglie con favore la risoluzione della stessa, grazie al ritiro delle dimissioni da parte del Sindaco Mazzilli.

Confagricoltura Corato, è un’associazione di agricoltori attenta alle problematiche del settore agricolo, che diventano sempre più articolate e complesse.

Per cui diventa quanto mai necessario trovare nella politica figure capaci di avviare un confronto con il mondo produttivo, volto alla risoluzione delle varie problematiche, partendo dal locale, per giungere al nazionale e oltre.

Non si vuole entrare nel merito delle motivazioni che l’hanno generata, ma siamo sicuri che una crisi politica in questo momento, a poco più di un anno dalla scadenza naturale del mandato, non rappresenta una soluzione dei problemi sotto alcun punto di vista.

Il commissariamento, determinerebbe, in sostanza, la sospensione per un anno della macchina amministrativa, senza alcun vantaggio per la cittadinanza, con la perdita di possibilità di sviluppo per il bene comune.

Pertanto si confida, in una maggiore pragmaticità da parte di tutte le forze politiche, così come invocato da altre associazioni, per portare a conclusione le varie progettualità in corso di esecuzione, quanto mai».