Come per la Camera dei Deputati, anche l'elezione per il Senato sarà divisa in collegi plurinominali e uninominali. Curioso il fatto che in quest'ultimo sarà una corsa tra donne.

Nel collegio uninominale, Corato è inserita nella circoscrizione Puglia 2 (Altamura) che comprende anche Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Cassano Murge, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Sammichele, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto e Turi.



Ecco i candidati.

Nicoletta Daiello, Casapound.

Loredana Lezoche (Partito Democratico): molfettese imprenditrice, è stata presidente dell'associazione degli imprenditori molfettese e promotrice della tappa molfettese del Giro d'Italia dello scorso anno.

Carmela Minuto (Forza Italia): molfettese, consigliera comunale, lavora nel "terzo settore" in una cooperativa sociale.

Angela Bruna Piarulli (Movimento 5 Stelle): coratina, dipendente del ministero della giustizia, attualmente direttrice del carcere femminile di Trani, in precedenza ha svolto altri incarichi per lo stesso ministero.

Filomena Trizio (Liberi e Uguali): barese, sindacalista, è stata segretario generale della Cgil Foggia, in precedenza segretario generale della Nidil categoria che rappresenta i lavoratori atipici.

Beppe Zanna (Potere al Popolo): molfettese operatore Caf, segretario della sezione locale di Rifondazione Comunista, tra i fondatori del "Comitato 3 marzo".



Nel collegio plurinominale, Corato è inserita nella circoscrizione Puglia 1 in cui vengono attribuiti 6 seggi e che aggrega i 4 collegi uninominali Senato (Puglia-01 - Bari, Puglia-02 - Altamura, Puglia-03 - Andria e Puglia-08 - Foggia) che comprendono il territorio delle province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e la maggior parte dei comuni della città metropolitana di Bari.

Ecco i candidati.

Partio Democratico: Assuntela Messina, Dario Ginefra, Debora Cilento, Giovanni Vurchio.

Insieme: Maria E. De Martinis, Domenico Briguglio, Maria B. Cappelletta, Adolfo Morante.

+ Europa: Emma Bonino, Giordano Masini, Anna Rinaldi, Michele Macelletti.

Civica Popolare: Ondina Inglese, Giovani Campese, Rosalba Rongioletti, Donato Tenace.

Liberi e Uguali: Annalisa Pannarale, Michele Di Lorenzo, Mena Trizio, Piero Romano.

Potere al Popolo: Franco De Mario, Donata Albergo, Nicola Signorile, Sandra Berardi.

Forza italia: Licia Rozulli, Dario Damiani, Carmela Minuto, Domenico Scilipoti.

Fratelli d'Italia: Filippo Melchiorre, Vita Maria Nocco, Gianvito Casarella, Anna Lamedica.

Lega: Erika Stefani, Roberto Marti, Antonella Lella, Benedetto Miscioscia.

Noi con l'Italia: Esterina Bonafede, Antonio Distaso, Donatella Lamparelli, Piero Liuzzi.

Casapound: Nicoletta D'Aiello, Rocco F. Finamore, Nunzia Dambra, Antonio Titolo.

Movimento 5 Stelle: Alfonso Ciampolillo, Gisella Naturale, Vincenzo Garruti, Emma Principe.