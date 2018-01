Elezioni, una coratina candidata a Lecce con la Lega

C'è anche una coratina fra i candidati della Lega al Parlamento. Si tratta di Rosanna Testino, coordinatrice della sezione cittadina di "Noi con Salvini", inserita nel listino proporzionale del collegio "Puglia 2" della Camera dei Deputati riguardante la fascia leccese.

«Con la nuova legge elettorale per il proporzionale contano i consensi per lista nell'intera regione - spiegano dal partito - e non vi è bisogno di apporre nessun nominativo. È un riconoscimento dovuto alla sezione di Corato che è stata tra le prime a credere nel leader della Lega, Matteo Salvini, e che ha creato un gruppo di persone lontane dai giochi politici di sempre. La candidatura della coordinatrice Rosanna Testino vuol essere solo un punto di partenza per un movimento che senz'altro continuerà a crescere a livello locale aprendo a soggetti che vedranno la politica in modo meno litigioso e più costruttivo di quella attuale».