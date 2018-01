Elezioni, il tempo stringe: ecco i probabili candidati. Perrone dal Senato alla Camera

Fibrillazioni, trattative, accordi. Sono giorni cruciali per definire le candidature in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Partiti e coalizioni dovranno necessariamente trovare la quadra entro la fine del mese, quando scadranno i termini per la presentazione delle liste. Per legge, infatti, gli elenchi devono essere presentati tra il 35esimo e il 34esimo giorno prima del voto, dunque il 29 gennaio.

La Puglia eleggerà 62 parlamentari, divisi tra 42 deputati (di cui 26 con il sistema proporzionale e 16 col maggioritario) e 20 senatori (8 nei collegi uninominali e 12 con i listini del proporzionale).

Alla Camera nell'uninominale, Corato è inserita nel collegio Puglia 3 insieme a Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Terlizzi. Al proporzionale, invece, la nostra città rientra nella circoscrizione Puglia 1.

Al Senato, invece, Corato nell'uninominale vota con il collegio Puglia 2 (Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Cassano Murge, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Sammichele, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto e Turi). Mentre al proporzionale con il maxi collegio Puglia 1 che va da Bari a Foggia.

I nomi per la Camera...

Chi certamente sarà nelle liste è il coratino Gino Perrone. Nonostante sia in uscita dal Senato, per l'esponente del centrodestra - versante Raffaele Fitto - la candidatura che sta prendendo forma è quella a Montecitorio. Ha già annunciato l’intenzione di candidarsi l'ex sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, che dovrebbe correre per il Pd. A caccia del seggio anche il giovinazzese segretario regionale di Sinistra Italiana Nico Bavaro, rappresentante di Leu, e Teresa Racanati di Potere al Popolo. Difficile invece fare ipotesi sui candidati del M5S nell'uninominale di Camera e Senato che saranno rivelati solo all'ultimo momento.

Molto fluida la situazione nel proporzionale. Certe la candidature dell’avvocato penalista Michele Laforgia (Leu) e di Pasquale De Candia di Potere al Popolo; probabili invece quelle del segretario regionale del Pd, Marco Lacarra, e del forzista Francesco Paolo Sisto. Si profila anche la candidatura di Marcello Gemmato (Fdi). Già noti i componenti del listino del M5S dopo il voto online delle “Parlamentarie”: accanto al deputato uscente Giuseppe Brescia ci saranno Angela Masi, Davide Galantino e Marika Notarangelo.



...e quelli per il Senato

C'è più incertezza per quanto riguarda Palazzo Madama. Nei listini plurinominali sono sicuri i nomi dei candidati del M5S Alfonso Ciampolillo (senatore uscente), Gisella Naturale, Vincenzo Garruti, Cinzia Maria Di Nunno. Sempre nel plurinominale si fanno i nomi di Francesco Boccia (Pd), dell’eurodeputata di Forza Italia, Licia Ronzulli, e del deputato uscente di Sinistra Italiana, Annalisa Pannarale (Leu). Nell’uninominale potrebbe toccare ad Antonio Azzollini di Forza Italia, che al momento se la vedrebbe contro Mena Trizio (Leu) e Beppe Zanna di Potere al Popolo.