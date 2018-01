Al Teatro Pubblico Pugliese la gestione dei servizi del Comunale, firmata la convenzione

La gestione dei servizi del Comunale passa al Teatro Pubblico Pugliese (Tpp), almeno fino al 30 giugno. Lo si apprende dalla delibera di giunta datata 18 gennaio, sottoscritta poche ore prima della seduta di consiglio in cui sono venuti al pettine i nodi della crisi amministrativa.



Il Comune - già socio del Tpp - ha scelto di adottare una convenzione, uno «schema di cooperazione», pur continuando ad occuparsi della «gestione diretta» del teatro comunale. Per gestire questi primi sei mesi dell’anno il Comune stanzierà circa 111mila euro a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Tpp. Secondo quanto si legge dalla delibera infatti il «trasferimento di risorse finanziarie al Tpp non configura una remunerazione contrattuale».

L’atto di giunta ha previsto anche l’immediata eseguibilità vista la «necessità di garantire la gestione del teatro» per la stagione in corso.

La convenzione stabilisce che il Comune affidi «in esclusiva, ma in stretto accordo con l’amministrazione» una serie di attività. In primis la programmazione, l’organizzazione, il sostegno alla produzione e alla realizzazione della stagione di spettacolo dal vivo così come già stabilito ad ottobre. A questo si aggiunge l’attività di coordinamento e gestione dei servizi tecnici ed ausiliari per l’apertura al pubblico per un minimo di 96 giornate, quattro a settimana.

Al Tpp spetterà l’attivazione di un complesso di azioni di promozione e formazione del pubblico e di attività laboratoriali rassegne collaterali alla stagione principale. Il consorzio definirà e sottoporrà all’attenzione dell’amministrazione un progetto artistico-culturale che potrà prevedere anche il coinvolgimento delle principali realtà artistiche e culturali della città, in particolare quelle riconosciute dalla Regione Puglia e dal Ministero.

Il Comune si è assicurato così anche il supporto del Tpp nella progettazione e nell’attuazione di un progetto che potrà prevedere la realizzazione di allestimenti, laboratori, workshop, corsi formativi, master class, e programmazione di spettacoli. Specifico il riferimento alle attività rivolte alle giovani generazioni, destinatarie privilegiate di tali azioni. Il progetto non comporterà oneri per l’Amministrazione Comunale.

Resta al Comune la «facoltà di concedere in uso il teatro comunale per ospitalità di eventi ulteriori» dopo aver verificato il calendario delle attività già programmate. In tali occasioni il Tpp addebiterà all'ente 950 euro al giorno a titolo di rimborso dei costi dei servizi.

I servizi previsti dalla convenzione

Il Tpp provvederà al servizio di sala ed accoglienza del pubblico e delle compagnie all’interno del Teatro; all’apertura del teatro in caso di premontaggio delle attrezzature tecniche; alla sorveglianza delle uscite (di sicurezza e per le operazioni di carico e scarico); al guardaroba; alla biglietteria e disbrigo pratiche Siae; alla custodia degli impianti e antincendio; alla pulizia e riordino; al coordinamento dell’assistenza tecnica di scena e del servizio tecnico relativo al funzionamento degli impianti di riscaldamento, di illuminazione e dei servizi di sicurezza.