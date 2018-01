Votazioni del 4 marzo, gli scrutatori saranno studenti e disoccupati

Per la nomina degli scrutatori del 4 marzo ancora una volta verrà data priorità ai disoccupati, agli inoccupati e agli studenti non lavoratori.



Come deciso nel 2015, il Comune di Corato per le prossime consultazioni elettorali sorteggerà sia i titolari che le riserve fra coloro che, inclusi nell'apposito albo comunale, siano iscritti presso il Centro per l'impiego tra quelle specifiche categorie.

Gli interessati dovranno far pervenire una dichiarazione sottoscritta in cui manifestano la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico. Risulta necessario allegare anche la copia di un documento di identità in corso di validità e dichiarare la propria iscrizione presso il Centro dell'Impiego.

La modulistica da utilizzare obbligatoriamente è disponibile presso l'Ufficio Elettorale (piano terra Palazzo di Città) o scaricabile cliccando qui.

Le domande dovranno pervenire entro le 14 di lunedì 5 febbraio. Non saranno ritenute valide le dichiarazioni presentate incomplete dei dati richiesti e/o mancanti della firma.

La documentazione va consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo (primo piano del Palazzo di Città), oppure via email agli indirizzi egov.corato@cert.poliscomuneamico.net info@comune.corato.ba.it o a mezzo posta indirizzata al Comune di Corato, piazza Marconi 12.