«Ho subìto condizionamenti». Mazzilli svela i motivi della crisi amministrativa

I primi nodi sono venuti al pettine. Ieri, in consiglio comunale, il lungo intervento del sindaco Mazzilli si è concluso con una risposta sui fatti che avrebbero determinato il passaggio del movimento Schittulli all'opposizione, dando così origine alla crisi amministrativa.

«Nessuna ragione politica, solo questioni personali» aveva ribadito Mazzilli sino al giorno delle sue dimissioni. Ieri, invece, sono emersi elementi nuovi.

«C’è stato un momento in cui ritengo di essere stato condizionato dalla forza politica che ha lasciato la maggioranza (il movimento Schittulli, ndr). Ho pensato di non essere libero: è avvenuto all’inizio di novembre» ha spiegato il sindaco.



Al centro della questione la “Regeneration home”. «Le commissioni competenti stavano valutando la legittima istanza di un’impresa privata per cambiare le modalità di servizio rispetto all’attività avviata di residenza socio sanitaria assistita in via Della Macina» ha affermato Mazzilli. «Mi fu chiesto, come esigenza particolarmente sentita, di iscrivere quell’argomento all’ordine del giorno. In caso contrario (dal Movimento Schittulli, ndr) non sarebbe più stata assicurata la presenza in consiglio a sostegno dell’amministrazione.

Ho cercato di far ragionare e far capire che quella procedura non era una cosa possibile. Doveva fare il suo corso, con gli uffici, la commissione e poi il consiglio comunale. È una istanza, ha durata transitoria. Non sono in grado e non voglio fare una forzatura procedurale. È così che siamo arrivati qui».

Rapporti tesi anche con Direzione Italia. «C'è stato un marcamento politico a uomo di Direzione Italia» ha aggiunto Mazzilli. «Alle mie decisioni si rispondeva dicendo che “bisognava fare diversamente”. Ho cercato di tenere unita questa famiglia fino a che non c’è stato più motivo di unione. Ho ribadito di non poter fare altro, a tutela mia e di tutti. Ho fatto i tentativi di ricomposizione all’interno del centrodestra ma non si è arrivati a nulla».

La replica del Movimento Schittulli. «La casa di cura dal 2016 aveva chiesto di poter aprire degli ambulatori» ha poi precisato il capogruppo, Filomena Maldera. «La “pressione” di cui si parla era quella di convocare nuovamente e subito la commissione. Invitavamo il sindaco a fare quelle piccole modifiche alla convenzione per permettere alla Rsa di iniziare a lavorare al 100%, nel pieno della sua attività».



«In tutta onestà - ha quindi precisato Tommaso Loiodice, presidente della commissione urbanistica - non avrei mai potuto fare una commissione senza gli atti da esaminare. In una commissione congiunta con il collega Pomodoro chiarimmo che c’era da rivedere la convenzione. Dopo quel passaggio non è arrivato nessun atto».





Il video del dibattito (dal minuto 2.15)