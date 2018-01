L'amministrazione resterà in piedi oppure no? Il verdetto arriverà tra poche ore. L’appuntamento è alle 18 nella sala consiliare, dove l'assise si riunirà per votare la mozione di sfiducia verso sindaco e giunta.



Cosa può accadere

Dentro o fuori, senza alternative. Se la mozione verrà approvata, l'esperienza dell’amministrazione Mazzilli si concluderà oggi stesso. La città verrà quindi commissariata e in primavera si tornerà a votare. Se, invece, il documento verrà bocciato, sindaco e giunta resteranno al loro posto. Toccherà poi al primo cittadino trovare le condizioni per ritirare le dimissioni presentate la settimana scorsa.

I numeri

Perché la sfiducia passi, occorrono 13 voti favorevoli. Dieci arriveranno dai firmatari della mozione - Renato Bucci, Valeria Mazzone (Cantiere); Daniele De Benedittis, Aldo Fiore (Io e Renato); Paolo Loizzo (Ape); Rosalba Marcone, Vito Bovino, Tommaso Loiodice (Pd), Filomena Maldera, Massimo Torelli (Movimento Schittulli) - ad eccezione del consigliere Fabrizio Ventura. Com'è noto, anche Ventura aveva sottoscritto il documento ma, nella giornata di ieri, ha ufficialmente fatto un passo indietro abbandonando il "Cantiere" e annunciando un voto non favorevole alla mozione.

A questi potrebbero aggiungersi i "sì" dei consiglieri Roselli, Di Tria e Caputo che - pur non avendo sottoscritto la mozione - per diversi motivi non sostengono la maggioranza. Ma il condizionale è d'obbligo. Anche perché le indiscrezioni delle ultime ore parlerebbero di Roselli e Di Tria propensi a votare "sì", con un Caputo invece più orientato all'astensione.

La seduta sarà trasmessa in diretta su CoratoLive.it e sulla pagina Facebook del portale a partire dalle 18. Nell’attesa, il video in alto ripercorre le principali fasi politiche che hanno caratterizzato questi tre anni e mezzo dell’amministrazione Mazzilli.