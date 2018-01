Promuovere Corato in Canada: l’ok arriva anche dal Comune

Condividendo gli obiettivi di promozione delle eccellenze pugliesi nel settore enogastronomico, turistico e culturale, l’amministrazione Comunale di Corato ha concesso il patrocinio all’11esima edizione della manifestazione “Sapori di Puglia 2018”, organizzata dalla “Federazione of Pugliese Social Clubs of British Columbia”. Come avevamo annunciato l’iniziativa, patrocinata dalla Regiogne Puglia e dal Consolato generale Italiano a Vancouver, è in programma dal 5 al 7 aprile prossimo nella città canadese.

In particolare, accogliendo positivamente l’istanza del concittadino Michele Colella, referente locale della Federazione, sarà proprio il territorio di Corato ad avere un posto privilegiato nella manifestazione internazionale “Sapori di Puglia”: una promozione a 360 gradi sul mercato del Canada Occidentale.

“Promuovendo le eccellenze nel settore enogastronomico ma anche culturale e turistico, sufscitando interesse per la nostra regione e per la nostra città – spiega il Sindaco, Massimo Mazzilli – anche nelle nuove generazioni di pugliesi che risiedono nel Nord America e che, pur avendo un legame biologico con la nostra terra, non ne conoscono la storia, le tradizioni, le bellezze paesaggistiche, le potenzialità turistiche ed economiche”.

Dunque, una occasione di mostrare in terra canadese le eccellenze agroalimentari di questo territorio imbevuto di storia e tradizione e in cui è forte il ruolo di prodotti tipici e inimitabili.

“Il cibo - proseguono dal Comune - può esser considerato vero e proprio ambasciatore della cultura materiale di un luogo. Grazie al contenuto simbolico, artistico-manuale, alla ritualità e alla storia che esprime, il cibo può svolgere un ruolo significativo nella trasmissione della cultura del territorio e nella sua valorizzazione come già sperimentato in maniera assolutamente positiva all’Expo di Milano con ‘Cuore della Puglia’ per esempio”.

Una occasione di promozione che coinvolgerà un pubblico internazionale e tutta la comunità italiana a Vancouver, che già nelle passate edizioni ha mostrato parecchio interesse alla manifestazione, in particolar modo facendo registrare interessanti contatti per scambi commerciali con le aziende produttive presenti all’evento.

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio alla manifestazione, invitando le aziende agroalimentari interessate a prendere contatti con Michele Colella al numero 346/7991525.