Elezioni, ecco i candidati di "Potere al Popolo". Una coratina tra i delegati

In vista delle prossime elezioni politiche, previste per il 4 marzo, "Potere al Popolo" ha reso noti i propri candidati, che correranno nel collegio numero 3 della Camera dei deputati, una circoscrizione che comprende Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Corato, Ruvo e Terlizzi.

I delegati individuati sono Gabriele Vilardi, Gianni Porta, Giulio Bufo (Molfetta); Giuseppe Balducci, Titti d'Addabbo (Corato); Pierdomenico Di Terlizzi (Ruvo), oltre a Beppe Zanna (Molfetta) e Maurizio Parisi (Bisceglie) come supplenti.



Le candidature sono state decise nel corso di un'assemblea territoriale che si tenuta nei giorni scorsi a Molfetta presso la Fabbrica San Domenico. Ai lavori dell'assemblea ha preso parte anche una nutrita schiera di militanti provenienti dalle città incluse nel collegio elettorale.

«Partito a metà novembre "Potere al Popolo" - scrivono gli attivisti in una nota - ha in poche settimane organizzato più di 200 assemblee in tutta Italia con tanti giovani, tante donne, tanti lavoratori, di diverse nazionalità, tanti movimenti di lotta per i diritti sociali, per la tutela dei territori, contro le discriminazioni di ogni genere.

Dopo gli incontri provinciali è arrivato il momento anche nel collegio di Molfetta, di parlare, incontrarsi, coinvolgere e decidere dal basso (mentre altri decidono a Roma) chi rappresenterà Potere al Popolo. L'incontro ha permesso di stabilire la proposta di candidatura al collegio uninominale della Camera dei Deputati di Teresa Racanati e i delegati per le assemblee provinciale e regionale che determineranno i candidati nei collegi plurinominali, dove sono emerse le candidature di Pasquale De Candia per la Camera e Beppe Zanna per il Senato».