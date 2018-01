Corruzione e trasparenza, il Comune chiede un parere ai cittadini

In linea con le indicazioni fornite dall'Anac il Comune di Corato ha ritenuto di dover avviare una forma di consultazione in occasione dell'aggiornamento per l'anno 2018 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'amministrazione comunale, per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente, intende tener conto dei soggetti portatori di interessi, interni ed esterni all'Ente.

In particolare, l'obiettivo della consultazione pubblica è quello di consentire la libera e volontaria partecipazione attiva di tutti i portatori di interesse delle attività e dei servizi resi, i cui risultati saranno valutati in sede di stesura definitiva del Piano Triennale 2018-2020 nonché riportati in apposita sezione del Ptcpt.

Ritenendo che la collaborazione di soggetti esterni all’amministrazione sia un utile strumento per la predisposizione di un documento condiviso ed efficace, sul sito istituzionale del Comune di Corato è stata pubblicata l’ipotesi del Piano aggiornato: gli interessati potranno far pervenire suggerimenti e proposte entro il 22 gennaio utilizzando l’apposito modulo pubblicato.