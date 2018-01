Polizia locale, la Giunta approva il nuovo regolamento

La legge regionale n. 37 del 14/12/11 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’ordinamento della Polizia Locale, prevede all’art. 24 che gli enti Locali adeguino i rispettivi regolamenti di PL alle nuove prescrizioni previste dalla normativa regionale successivamente all’emanazione dei regolamenti attuativi.



In particolare il regolamento regionale n.11 dell’11/04/17 denominato “caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” prevede che gli enti adeguino i modelli organizzativi dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale alle disposizioni del regolamento regionale. Il 16 ottobre scorso sono state avviate le procedure per la consultazione/concertazione delle organizzazioni sindacali e della rsu dell’ente comunale, conclusasi positivamente il 29 novembre con la condivisione e la sottoscrizione del “Regolamento del Corpo di Polizia Locale”, che è stato approvato dalla Giunta Comunale.

«Contribuiamo con questo nuovo Regolamento – afferma il Sindaco, Massimo Mazzilli – a migliorare l’organizzazione e a modernizzare il Corpo di Polizia Locale per rispondere al meglio alle mutate esigenze di sicurezza, di mobilità e anche di Protezione Civile della Città».

Quali sono le novità più significative: intanto un modello organizzativo basato almeno su tre aree: area comando e amministrativa; area controllo del territorio e protezione civile; area mobilità e traffico. Nell’ordinamento dell’organico, insieme al comandante del corpo, gli ufficiali – commissari di polizia locale saranno distinti in “vice commissario”, “commissario capo” e “commissario superiore”, mentre gli ex sottufficiali saranno “ispettore superiore”, “ispettore capo”, “ispettore” e “vice ispettore”, ed a seguire “sovrintendente capo”, “sovrintendente”, “vice sovrintendente”, “assistente”, “assistente scelto”, “agente”.

La dotazione organica attuale consta di 27 unità, mentre la dotazione organica prevista ed approvata dalla Giunta Comunale (Del. N. 21 del 28/03/2017) prevede 44 unità e addirittura la Legge regionale n. 37/11 (rapportata ad una unità ogni 700 abitanti nei Comuni sotto i 49mila abitanti), prevede la presenza di 70 unità nel corpo di polizia locale, di cui 15 ispettori e 46 agenti. Scade il 29 gennaio la possibilità di candidarsi per i tre posti disponibili: possono presentare domanda solo gli agenti in servizio presso altri Comuni.

«È auspicabile nel contempo – conclude il Sindaco - che a Comuni virtuosi come il nostro sia data sempre la possibilità di assumere/inquadrare più operatori di polizia locale, ai quali affiancare anche le nuove tecnologie (come ad esempio lo Street Control ed il sistema radio geo-localizzato che abbiamo messo in funzione da poco) per rispondere durante tutto l’arco della giornata e 365 giorni all’anno alle maggiori esigenze di sicurezza e controllo del territorio. È d’obbligo il ringraziamento al settore polizia locale, al Segretario Generale e ai rappresentanti sindacali del personale che hanno permesso al nostro ente di adottare il nuovo Regolamento».