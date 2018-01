Crisi amministrativa, “Noi con Salvini”: «Si azzeri la giunta»

Cosa accadrà alla vita amministrativa della nostra città? Anche “Noi con Salvini” dice la sua e propone l’azzeramento della giunta.

«Il 2018 - scrivono dal partito - dovrebbe portare buon senso e far unire gli intenti per il prosieguo di quest'amministrazione e quindi concludere il naturale mandato.

Non ha senso far cadere un'amministrazione di centrodestra a circa un anno dalla naturale scadenza. E questo per due motivi: una crisi è sempre deleteria per la città e in second’ordine non meno importante perché politicamente si verrebbe attaccati maggiormente dalle opposizioni nella prossima tornata elettorale.

Un gesto sensato invece sarebbe l'azzeramento dell'attuale giunta e guardare avanti ad un progetto che includa tutte le forze di centrodestra pronte tra un anno a battersi unitamente contro altri schieramenti.

In poche parole creare già una sorta di laboratorio politico con nuovi metodi di inclusione e partecipazione. Pertanto “Noi con Salvini” Corato invita tutti quelli che abbiano un senso di appartenenza al centrodestra a mettere da parte vecchi e inutili rancori e guardare ad un serio progetto politico».