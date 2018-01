«Contro la violenza mafiosa»: Mazzilli e Salerno al fianco dei cittadini di Bitonto

Dalle parole alla partecipazione concreta. Facendo seguito all'espressione di vicinanza alla comunità cittadina di Bitonto e al sindaco Michele Abbaticchio, il sindaco di Corato Massimo Mazzilli e il presidente del consiglio comunale Ignazio Salerno, questa sera parteciperanno ufficialmente alla manifestazione contro la violenza mafiosa che ha ucciso la signora Tarantino lo scorso 30 dicembre. Bitonto vedrà marciare fianco a fianco le Istituzioni del territorio.

«La partecipazione è sentita e dovuta per manifestare, insieme alle altre Città del territorio e ai rispettivi sindaci e amministratori locali - scrivono da Palazzo di città - la fermezza di intenti necessaria per contrastare fatti di sangue così gravi che scaturiscono dall'azione dei clan mafiosi locali che tentano di "ingabbiare le Città" con la violenza che pongono in essere senza risparmio alcuno».