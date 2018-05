La Juventus vince il settimo scudetto, la Corato bianconera festeggia

Per come si erano messe le cose in classifica, la vittoria era ormai ampiamente preventivata.

Al termine della gara contro la Roma che ha sancito anche la certezza matematica, è esplosa comunque la gioia dei tifosi bianconeri.

Anche a Corato, dove il settimo scudetto di fila della Juventus hanno fatto scendere in piazza i supporter della Vecchia Signora.

In tanti, con sciarpe e bandiere al seguito, si sono ritrovati prima al club di via Andria mentre, dopo il triplice fischio all’Olimpico di Roma, la festa è arrivata fino in piazza Sedile.



I video dello Juventus Club Corato Bianconera "Pavel Nedved"