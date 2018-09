Poesie e segreti, Monica Tommasicchio presenta “Pan Racconto di una vita”

Sabato si torna a parlare di “Pan Racconto di una vita”, il libro di Monica Tommasicchio. Ad organizzare la presentazione del volume è l'associazione "Agorà 2.0": l’appuntamento è fissato alle 18.30 nella sede di via San Benedetto. In scaletta gli interventi musicali di Luigi Quercia e di Ylenia Povia e la lettura di alcuni brani a cura del giornalista Franco Tempesta. Modererà la serata Enzo Del Vecchio, vice presidente dell’associazione.



Monica Tommasicchio, all’anagrafe Filomena, è docente di lettere presso il liceo artistico “Federico II stupor mundi” di Corato.

Dopo avere conseguito nel 1994 la laurea in lettere classiche, indirizzo storico-archeologico presso l’Università degli Studi di Bari e l’abilitazione all’insegnamento del latino e greco, ha frequentato il corso di specializzazione Ssis per il sostegno psicopedagogico agli alunni diversamente abili. È stata questa una grande opportunità che ha contribuito ad arricchire la propria sensibilità e capacità empatica con l’altro. Da sei anni svolge, nella scuola in cui insegna, la funzione di referente-teatro e di referente per la dislessia; è socia dell’Adisco e dell’associazione culturale “C. Leone”.

Organizzare eventi culturali è la sua passione perché ritiene che diffondere la “Conoscenza e il Sapere” sia una meravigliosa missione.