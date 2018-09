Si proverà a trovare "le parole necessarie per cercare Dio", "le parole necessarie per sognare il futuro", e "le parole necessarie per disegnare la creatività"

"Fiero del Libro", tre giorni con le parole che portano a Dio, al futuro e alla creatività

Ospiti e pubblico, autori e lettori, insieme proveranno a trovare "le parole necessarie per cercare Dio", "le parole necessarie per sognare il futuro" e "le parole necessarie per disegnare la creatività"

Cultura di La Redazione

Parole, tratte dalle opere cartacee di alcuni fra gli ultimi libri pubblicati dalla Secop edizioni. Le stesse parole si faranno opinioni. Durante l'ottava edizione del festival "Fiero del Libro", ospiti e pubblico, autori e lettori, insieme, cercheranno di interrogarsi su tre grandi temi: Dio, futuro e creatività. Si proverà a trovare "le parole necessarie per cercare Dio", "le parole necessarie per sognare il futuro", e "le parole necessarie per disegnare la creatività". Si inizia oggi - giovedì 6 settembre - con il ricordo di Savino Giannella, imprenditore tranese illuminato, mecenate della cultura e promotore attento di tante iniziative rivolte alla promozione dei libri, a cura del poeta biscegliese Zaccaria Gallo. Si continuerà nelle giornate di domani e sabato, 7 e 8 settembre. Parteciperanno, tra gli altri, i giornalisti Enzo Quarto e Valentino Losito. In programma la partecipazione straordinaria de "I Cantori di Carpino". Arriva da Belgrado il giovane poeta serbo, Mirko Dimic, che commenterà la parola futuro; sabato, invece, sarà affidato il commento della parola creatività al grande fotografo milanese di fama internazionale, Giovanni Gastel. L'appuntamento è alle 18.30 in piazza Marconi, ai piedi del teatro comunale.