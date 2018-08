Le note di Enrico Pieranunzi e Simona Severini chiudono "Gusto Jazz"

Si chiude con un grande evento la prima edizione di Gustojazz. Domani alle 21.30 in largo Abbazia si terrà il concerto “My songbook” con Enrico Pieranunzi e Simona Severini.

Pieranunzi è uno dei più importanti musicisti jazz contemporanei. Nell'annuale referendum indetto dalla rivista "Musica Jazz" è stato votato miglior jazzista italiano del 1989, mentre nel 1993 l'"Academie du jazz" francese lo ha segnalato fra i primi tre musicisti jazz europei. Come compositore ha scritto oltre 200 pezzi, alcuni dei quali sono diventati dei veri e propri standard e sono stati inclusi nella celebre raccolta "The New Real Book".

Capace di spaziare da straordinarie performance jazzistiche a originali contaminazioni tra classica e jazz, Enrico Pieranunzi in questo concerto si propone nella nuova sorprendente veste di songwriter, mostrando un lato meno noto ma ugualmente emozionante della sua attività artistica.

“My songbook” è quindi l’incontro tra le songs con parole di Pieranunzi e la voce della giovane supertalentuosa Simona Severini. Una collaborazione di rara empatia la loro che, iniziata nel 2012 in occasione del tributo discografico a Lucio Dalla, si è poi sviluppata attraverso concerti in Italia e Francia, per giungere con “My songbook” al suo splendido coronamento.

Un concerto che si propone come un percorso sonoro di grande intensità, un susseguirsi di brani all’insegna dell’eleganza e di un raffinato gusto narrativo. Brani da assaporare uno per uno, nota per nota, parola per parola.