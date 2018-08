Fervono i preparativi per quella che sarà la 20esima edizione del Concorso Internazionale “Euterpe”, in programma dal 15 al 28 ottobre nel Teatro Comunale.



Tantissime le novità previste per l'edizione 2018 che si prospetta già ricca di appuntamenti.

Durante la presentazione tenutasi lo scorso venerdì, il Maestro Francesco De Santis, direttore artistico dell'evento, ha illustrato al pubblico presente nell'atrio di Palazzo Gioia, le novità introdotte per questa importante edizione. A cominciare dalla divisione in due giornate della premiazione.

«Per quanto riguarda le sezioni abbiamo reinserito la Sezione solisti di fisarmonica, istituito la possibilità partecipare come duo pianistico nella sezione Musica da Camera e la nuova categoria Voci Bianche.

Inoltre, a livello organizzativo, abbiamo scelto di dividere la premiazione in due serate, per rendere più semplice il soggiorno dei partecipanti che, quest'anno, non saranno costretti a fermarsi lungo tempo per prendere parte alla serata finale. Le spese affrontate, soprattutto dai giovani partecipanti risultavano decisamente elevate poiché i concorrenti erano costretti ad attendere sino alla fine del concorso. Abbiamo così pensato a due serate di premiazione: il 21 ottobre scopriremo i vincitori delle categorie canto, musica da camera, fisarmonica ed archi; nella seconda invece, che si terrà il 28 ottobre, sarà una serata dedicata interamente alla sezione pianoforte, la parte più corposa del concorso», ha illustrato il direttore artistico.

«Abbiamo già avuto diversi contatti per le iscrizioni che scadono il 22 settembre. Soprattutto gli stranieri si iscrivono con largo anticipo per far fronte alle eventuali difficoltà dovute al viaggio».

L'intera organizzazione del concorso è in continuo fermento affinché tutto sia perfetto.

«La sensazione che ci accompagna sempre è la stanchezza sia fisica che mentale ma viene sempre ripagata da grandi soddisfazioni. È un concorso che richiede impegno e dedizione che durano tutto l'anno anche perché da qualche tempo si divide in due sezioni, quella dedicata ai talenti nazionali a maggio, e quella dedicata agli stranieri ad ottobre. Per questo motivo abbiamo continuo lavoro no stop. Un grande impegno pubblicitario che quest'anno è partito con un piccolo spot che ha avuto già un buon riscontro nel mondo musicale», concludono gli organizzatori.

Attività collaterali. Durante la serata, a cui ha preso parte anche l'assessore alla cultura Claudia Lerro, è stato presentato il dvd che ripercorre tutte le esibizioni dei vincitori dello scorso anno. Un modo per rivivere i momenti salienti del concerto di gala della 19esima edizione.

Tra i ringraziamenti di rito hanno trovato spazio anche due esecuzioni dal vivo dei violinisti Donatella Gibboni e Paride Losacco, vincitori dello scorso anno, e la presentazione degli altri eventi, che potremmo definire collaterali, della rassegna musicale.

Anche quest'anno verranno realizzate una serie di attività correlate al concorso ed in particolare la mostra dell'artista Gregorio Sgarra a cura di Alexander Larrarte della CoArt Gallery che, per il secondo anno, collabora con il concorso.

«Abbiamo intenzione di puntare sullo sconfinamento tra le arti: musica, teatro e pittura, con un allestimento che rompe gli schemi del fare arte e mette in scena lo spettatore in un rovesciamento senso, una scrittura nello spazio/teatro con una minuziosa tecnica fiamminga su grandi tele, realizzate dall'artista Gregorio Sgarra», anticipano dalla CoArt.

Altre all'arte ci sarà anche spazio per l'artigianato, con l'esposizione di un liutaio di Bisceglie che per tanti anni ha lavorato a Cremona ed è ritornato in Puglia. Una mostra che prevede l'esposizione di strumenti ad arco, in particolare violini e violoncelli.