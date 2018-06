Palazzo La Monica non è mai sembrato così vivo. Nella serata di ieri in molti attraversando il corso cittadino avranno notato una fila interminabile di persone tutte in attesa di poter ammirare l'esposizione “Nobiltà e Coraggio. Corato e i Patroni Griffi”.



Una volta attraversato il maestoso portone del palazzo signorile situato di fronte all'ex sede del Liceo Oriani, il visitatore rimane esterrefatto dall'atmosfera cinquecentesca, minuziosamente ricreata. Un viaggio nel tempo per (ri)scoprire le origini della città attraverso le vicende di una delle famiglie protagoniste della storia di Corato: i Patroni Griffi.

Il lavoro della Pro Loco Quadratum di Corato, di Annamaria La Monica con l'associazione Il tempio di Serapide, e del digital artist Alessandro Vangi, si è ispirato alla ricostruzione storica di Pasquale Tandoi, professore e storico coratino.

Il video-mapping e le scene rinascimentali delineate con musiche ed allestimenti, condurranno i visitatori nel viaggio dalla storica vittoria dei coratini capitanati da Andrea Patrono contro l'assedio ungherese nel 1350, all'ambientazione cinquecentesca dei palazzi nobiliari della casata dei Patroni Griffi.

Un tempo così lontano dal nostro ricostruito idealmente come un fermo immagine, un quadro, in cui perdersi e confondersi trasportati da sensazioni antiche in cui nobiltà e coraggio la fanno da padroni.

Curiosità sull'allestimento

Non è facile ricostruire fedelmente scene tanto lontane nel tempo, soprattutto se bisogna confrontarsi con un passato di cui ci rimangono ben poche testimonianze attendibili.

La stessa direttrice artistica dell'allestimento, Annamaria La Monica svela qualche retroscena sul primo appuntamento della 18esima edizione di Brisighella sotto le stelle: «non è stato facile reperire materiale del Cinquecento utile per rendere l'esperienza dello spettatore il più verosimile possibile.

In aiuto, per questa sorta di missione, sono arrivati gli abiti delle mie antenate, provenienti dalla mia collezione privata.

Sono abiti risalenti al Settecento, che riproducono quelli rinascimentali. Questo perché anche una mia antenata amava ricreare scene appartenenti al passato».

Altro protagonista dell'allestimento è il baldacchino "preso in prestito" dalla Chiesa Matrice e nello specifico dalla deputazione di San Cataldo: «ho voluto inserire l'elemento per sottolineare il legame profondo che la famiglie (Patroni Griffi e La Monica) hanno avuto con il Santo Patrono e con la Chiesa in generale. Inoltre era usanza dell'epoca per i nobili portare con sé il proprio baldacchino per le trasferte», ha concluso La Monica.

In cartellone per la rassegna Brisighella sotto le stelle

Giovedì 21 giugno

Festa della Musica nel chiostro di Palazzo di città, alle 18.30: un concerto per orchestra in collaborazione con l’istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, a cura di alunni e docenti della scuola media a indirizzo musicale.

Giovedì 28 giugno

Brisighella in musica con il gruppo The Scassasax: concerto in piazzetta Santa Maria Greca a partire dalle 21.00.

Venerdì 6 luglio

Murgia by Night, dalle 20.30 alle 23.30: passeggiata notturna a caccia di stelle sulla Murgia, con cena tipica per i partecipanti, in collaborazione con l’associazione Trekking Astrofili Physis, grazie alla quale sarà possibile l’osservazione di pianeti e costellazioni. Appuntamento a masseria Cimadomo, in località San Magno. (Prenotazione al 3687099065, oppure al 3286986310; costo: 18 euro).

16 - 20 luglio

“Brisighella Baby”: laboratorio didattico mattutino con spettacolo finale nei locali dell’ex Difensore civico, in piazza Sedile, dalle 9.30 alle 11.30. Seguirà lo spettacolo dei partecipanti il 20 luglio, dalle 21.00.

Sabato 28 luglio



“Vernacorato”: serata in vernacolo in Piazza Abazia, a partire dalle 21.00.