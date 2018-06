Nel Museo risuona “L’eco dei predicatori”

In occasione del quinto centenario della presenza dei Domenicani a Corato, il Museo della Città e del Territorio ospita una piccola esposizione di testimonianze d’arte che si riferiscono al culto domenicano realizzate tra il XVI e il XX secolo. La mostra sarà inaugurata domenica 17 giugno alle ore 20 e proseguirà fino al 16 settembre, con ingresso libero.



L’iniziativa è organizzata dalla Società Cooperativa Sistema Museo e dalla parrocchia San Domenico, in collaborazione con l’Ente Chiesa Beata Vergine Madonna delle Grazie e la parrocchia Santa Maria Greca e con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Corato e Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie.

Le opere artistiche raccolte in questa esposizione testimoniano il legame esistente tra i Domenicani e il territorio coratino e pugliese che è sopravvissuto nel corso dei secoli. Grazie alle tele con i santi Vincenzo Ferrer e Pietro martire, provenienti da un’edifico di culto a noi ignaro, a un dipinto frutto della devozione popolare coratina e all’arredo dell’inizio del Novecento realizzato per la neonata Parrocchia San Domenico, è possibile riscoprire l’eredità culturale e religiosa lasciata dai Padri Predicatori. Un’eredità entrata a far parte della tradizione e dell’identità della comunità locale.

Come il suono di una voce che giunge da lontano e si propaga nel tempo e nello spazio, del quale non si colgono tutte le caratteristiche ma si percepisce il significato principale del messaggio trasmesso, così queste opere ci offrono la possibilità d’intuire l’attività svolta dai Domenicani nel territorio coratino e di riconoscere il segno della loro presenza e del loro annuncio evangelico.

La mostra è visitabile negli orari di apertura del museo: martedì, giovedì, sabato ore 17.30-20.30; mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30; domenica ore 10.00-12.00/17.30-20.30.

Per informazioni

Museo della Città e del Territorio di Corato, via Trilussa 10

Tel./Fax 080.8720732; email: corato@sistemamuseo.it

Info-point Corato, piazza Sedile 45

Orari: dal giovedì al lunedì 10.00-12.00/18.00-20.00

Chiuso il martedì pomeriggio e l'intera giornata di mercoledì.

Tel./Fax: 080.8720861; email: corato@sistemamuseo.it