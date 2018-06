Il “Festival delle Murge” apre con “La grande orchestra giovanile”

Inizia oggi la 18esima edizione del Festival delle Murge, una iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Corato e della Regione Puglia.



Numerosi gli appuntamenti musicali previsti in questa edizione che, come di consueto, vedrà salire sul palco Interpreti di chiara fama nazionale ed internazionale a fianco di tanti giovani e giovanissimi musicisti. Il repertorio prevede musiche di varie epoche storiche: barocche; neoclassiche; romantiche; e del novecento.

Il primo appuntamento sarà nel teatro comunale di Corato, sabato 9 giugno, alle 19: si esibirà “La Grande Orchestra Giovanile”, composta da circa 90 elementi, di età compresi fra i 6 e i 15 anni. Questo concerto nasce da un progetto trimestrale di un corso strumentale di pianoforte, archi e percussioni, realizzato presso l’istituto comprensivo Battisti su proposta di Paola Rubini, violinista e violista, direttore artistico del Festival delle Murge e dell’Accademia La Stravaganza con il coinvolgimento di Anna Rosa Ruta pianista e del nigeriano Spiff Onyukwa percussionista; il “Coro di Voci Bianche” sarà diretto dal M° Luigi Leo.

Questo concerto pomeridiano aperto al pubblico (con uno biglietti simbolici di 2 euro) sarà preceduto, in mattinata, da una esecuzione riservata, per motivi di sicurezza, esclusivamente ai soli allievi e docenti degli Istituti Battisti e Giovanni XXIII.

«Merito va dato alla preside, Grazia Maldera, per aver creduto nell’iniziativa progettuale, ai docenti delle classi coinvolte, per aver curato il coordinamento, alle famiglie per aver mostrato interesse per la musica, ai bambini per il gioioso e costante impegno mostrato durante il percorso di formazione alla musica» scrivono dal Festival.

Domani (domenica 10) alle 20.30 nell’atrio di Palazzo Gioia si svolgerà il concerto “Lirica nel Palazzo”. Lunedì 11, sempre alle 20.30, un Ensemble di violoncelli nella Cchiesa Matrice eseguirà musiche di Mozart, Purcell, Vivaldi e Bach.

Martedì 12, il Festival si sposta nel Museo del territorio. Dalle ore 18.30 fino alle 22.00 circa i giovanissimi allievi violinisti dell’accademia si cimenteranno in piccoli brani solistici.

Mercoledì 13, il concerto “Sfumature pianistiche” vedrà quale location la Sala Verde e, a partire dalle 19, si avvicenderanno al pianoforte i piccoli musicisti in erba.

Il Festival continuerà con un articolato calendario fino al 24 giugno e il gran finale nel Santuario Madonna delle Grazie all’Oasi.