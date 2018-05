Presentata a Bari a fine aprile, oggi la mostra-concorso “Il Pendio” ha "spiegato le vele" anche in città.

È «un tassello dell’identità culturale della nostra città». Difficile dare torto al presidente della Pro Loco “Quadratum” quando fa questa affermazione. «Per questo riconosciamo anche l’importanza dello sforzo fatto da questa e dalle precedenti amministrazioni nel sostenerlo» ha aggiunto ieri sera in Sala verde, durante la conferenza di presentazione della mostra concorso. Da qui la decisione di donare al Comune le due opere collettive realizzate nell’edizione 2017: «l’idea era nella mia mente già da un po’ di tempo – ha ammesso il maestro d’arte Luigi Pomarico - L’obiettivo era mettere su un unico piano i colori e le tecniche di ogni artista: nessuno di noi si aspettava il risultato che abbiamo ottenuto, estremamente rassicurante, capace di esprimere grande equilibrio. Il primo anno abbiamo dedicato le opere al tema delle donne, il 2017 alla civiltà contadina ispirandoci a due opere di Guttuso e Cantatore».

Oggi “il Pendio” - giunto alla 50esima edizione - è «un evento attesissimo» come lo ha definito l’assessore alla cultura Claudia Lerro. «Ora l’arte è molto viva e presente nella vita della città ma – ha argomentato - immagino che cinquant’anni fa non fosse così».

«Nel 1962 la guerra era finita da appena 15 anni – ha aggiunto il primo cittadino – Immagino che gli artisti dell’epoca fossero capaci di una visione a dir poco ambiziosa: un po’ come in questo biglietto da visita realizzato dai giovani di “Spore”, in questo taglio potremmo leggere una fessura attraverso cui intravedere un mondo da scoprire. C’era già allora la volontà di dare slancio ai giovani, cimentarsi nel farlo in quei luoghi che all’epoca erano “una vergogna” ci fa capire quanto si avesse il coraggio di osare ed essere coraggiosi.

Oggi “Il Pendio” è un evento che appartiene al patrimonio immateriale della città, come tale va sostenuto. Quello della Pro Loco è un lavoro straordinario, anche negli allestimenti: puntiamo alla diffusione anche sui canali comunicativi della Regione Puglia affinché diventino anche un motivo di interesse per i turisti».

All’epoca «questa mostra concorso era pura avanguardia» hanno confermato due giovani artisti del 1963, Maria Luisa Cialdella e Luigi Basile. Le loro sono voci in grado di raccontare sul serio la storia dell’arte ma anche dell’arte, e degli artisti, nella nostra città di provincia.

E dunque “Il Pendio” per festeggiare questo primo mezzo secolo di vita allarga gli orizzonti: «abbraccia anche il mondo della grafica - come ha ribadito Domenico Paganelli, giovane membro del direttivo Pro Loco – e punta ad avere l’annullo filatelico».

Per partecipare

L’edizione 2018 è in programma dal 22 al 27 agosto in piazza Abbazia, su iniziativa della Pro Loco Quadratum. C’è tempo fino alle 12 del 2 luglio per consegnare le opere destinate alla kermesse. Fra i requisiti previsti dal bando (clicca qui per consultarlo), il limite di età dei concorrenti: «non devono aver superato i 40 anni» sottolineano dall’organizzazione. Tre le sezioni di questa edizione “d’oro”. Quella destinata alla pittura e le due sezioni nuove di zecca: una dedicata alla grafica e l’altra all’illustrazione. Cinque, invece, i premi in palio, con un assegno da 1.500 euro per il concorrente che si aggiudicherà il gradino più alto del podio.