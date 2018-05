“Il Pendio”, debutta in città la 50esima edizione

Dopo la tappa di Bari arriva quella coratina. La 50esima edizione del Pendio, in programma dal 22 al 27 agosto in piazza Abbazia, si presenta alla città di Corato. L’appuntamento è per martedì 29 maggio, alle 18, nella Sala Verde del Comune, dove, per l’occasione, la Pro Loco Quadratum donerà all’amministrazione comunale le due opere collettive dell’ultima edizione. A prenderle in consegna sarà il primo cittadino, Massimo Mazzilli.



Ma le novità messe in campo dalla Pro Loco, che dal 1978 firma la mostra d’arte riservata ai giovani pittori emergenti del Mezzogiorno, non si fermano qui. «Abbiamo invitato tutti i sindaci che si sono avvicendati alla guida della città in quest’ultimo mezzo secolo. Per noi è un momento dal grande valore simbolico, che racchiude in sé un pezzo di storia coratina» spiega il presidente, Gerardo Giuseppe Strippoli.

Le opere collettive sono un’iniziativa recente, che risale al 2016, quando l’organizzazione ha proposto ai giovani concorrenti di firmare due lavori corali. A ogni artista è stato consegnato un tassello in tela di 24×30 centimetri e due quadri noti al grande pubblico da riprodurre. L’anno scorso si è trattato di “Contadini al lavoro”, di Renato Guttuso, e del “Riposo di contadini”, del pugliese Domenico Cantatore. Mentre “Il ritratto di Lunia Czechowska”, di Modigliani e “Quando ti sposi?”, di Gauguin, sono state riprodotte a più mani nel 2016, sempre con tecnica e colore lasciati a discrezione del singolo autore. «In tutti e due i casi il risultato, ad assemblaggio concluso, è stato entusiasmante», ricorda Strippoli.

Intanto, in vista del debutto della 50esima edizione, c’è tempo fino alle 12 del 2 luglio per consegnare le opere destinate alla kermesse. Fra i requisiti previsti dal bando, il limite di età dei concorrenti: «Non devono aver superato i 40 anni», sottolineano dall’organizzazione. Tre le sezioni di questa edizione “d’oro”. Quella destinata alla pittura e le due sezioni nuove di zecca: una dedicata alla grafica e l’altra all’illustrazione. Cinque, invece, i premi in palio, con un assegno da 1.500 euro per il concorrente che si aggiudicherà il gradino più alto del podio.