La scrittura è più viva che mai. Grazie alle scuole, agli alunni volenterosi e ad iniziative come il Concorso dedicato al professore coratino, c'è ancora speranza. Lo sanno bene gli organizzatori del concorso letterario “Prof. Cataldo Leone” città di Corato giunto alla sua IX edizione.

«Siamo giunti ad un bivio. La prossima edizione sarà quella che decreterà l'ampliamento o meno della manifestazione che quest'anno a sottoposto alla giuria ben 310 elaborati. L'intenzione è quella di estendere ulteriormente la partecipazione ai paesi limitrofi ed organizzare una serie di eventi collaterali» ha precisato Massimo Martinelli, presidente dell'associazione Prof. Cataldo Leone.

Il caldo della mattinata di sabato non ha creato intoppi durante la premiazione che è proceduta in modo spedito all'interno del chiostro del Palazzo di città.

Ospiti dell'evento sono stati: Palma Camastra, docente dell'Università degli Studi di Bari, il sindaco Massimo Mazzilli che ha portato il suo augurio di speranza ai ragazzi, il consigliere comunale Cataldo Mazzilli in veste di amministratore di Adriatica Industriale, main sponsor dell'evento e Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco “Quadratum”. Quest'ultimo ha puntato l'attenzione sui tre obiettivi che il concorso ha raggiunto: «aver contribuito alla vita culturale cittadina, fungere da stimolo per i ragazzi e far conoscere ai giovani due importanti figure, quella di Matteo Renato Imbriani e quella di Vinci Verginelli».

Quest'anno infatti il concorso è stato dedicato all'uomo simbolo dell'Acquedotto Pugliese e al più giovane dei legionari partiti alla conquista di Fiume con Gabriele D'Annunzio, nonché poeta.

Numerosi i premi ed i riconoscimenti assegnati sia agli Istituti, che ai docenti.

Per la sezione prosa

3° classificato – borsa di studio Adriatica Industriale di euro 150,00: Scardigno Ilaria, scuola Imbriani, con “Tutti per uno, uno per tutti”;

3° classificato – borsa di studio Adriatica Industriale di euro 150,00, Martinelli Gaia, liceo artistico Federico II, con “Fuori dalla cornice”;

2° classificato – borsa di studio Adriatica Industriale di euro 250,00, Tandoi Giorgia, scuola Giovanni XXIII, con “Lettera”;

2° classificato – borsa di studio Adriatica Industriale di euro 250,00, Mariano Stefano, liceo Oriani, con “Adam è il mio nome”;

1° classificato – borsa di studio Adriatica Industriale di euro 500,00, Squicciarini Ivan Nicola, scuola Santarella, con “La Città”;

1° classificato – borsa di studio Adriatica Industriale di euro 500,00, Varesano Edoardo, Liceo Scientifico Tedone “Accadde in via Toledo”.

Per la sezione poesia

1° classificato – borsa di studio Comune di Corato di euro 250,00, Pistilli Monica Patrizia, scuola De Gasperi con “Caro amico speciale”;

1° classificato – borsa di studio Comune di Corato di euro 250,00, Ambrosino Alessia, Liceo Oriani con “Lascia che io sia le tue ali”.

Premi speciali

Borsa di studio Pro Loco pari ad euro 100,00 a Papaleo Alessia, scuola De Gasperi, con “Caro Diario ti presento una leggenda”.

Borsa di studio prof. Domenico Calvi pari ad euro 200,00 a Maldera Niccolò, Liceo Oriani, con “Epistola dell’esteta”.