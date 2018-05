Il “Pois” di Cristina Bazzoni continua a viaggiare, oggi la tappa in piazza dei Bambini

Oggi “Doniamo nuova vita al Pois di Cristina”. Ad affermarlo è l’Adisco che, per il “Maggio dei Libri”, con la presidente Nunzia Bevilacqua, ha organizzato una iniziativa in piazza dei Bambini a partire dalle 18.30. In collaborazione con il Presidio del libro di Angela Pisicchio e il progetto “Nati per leggere” la cui referente è Paola Lupone, si vivrà un interessante momento formativo e creativo.



L’autrice del libro, Cristina Bazzoni, l’anno scorso è stata a Corato con il suo silent book. Purtroppo alcuni mesi fa è venuta a mancare: «per questo – dicono dall’Adisco – l’iniziativa di oggi nasce dalla voglia di ricordarla e dare nuova vita al pois del suo libro. Quando lo realizzò scelse di affidare al lettore un finale aperto: ripartiremo da lì.

Per noi quel pois arriva nel cordone ombelicale, si trasforma in cellule staminali. Siamo curiosi di sapere cosa sceglieranno i bambini, quale nuova destinazione penseranno per il pois». Infatti, sempre oggi pomeriggio, è previsto un laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni: necessaria la prenotazione al numero 320.4608259.

A moderare la serata sarà Monica Tommasicchio, socia Adisco. Porgeranno i loro saluti Nunzia Bevilacqua, Paola Lupone e Angela Pisicchio.

La lettura ad alta voce sarà affidata a Rossella Maldera. Subito dopo la pediatra Luisa Belsito (socia Adisco) prenderà parte ad un laboratorio grafico. In programma anche una estemporanea di Lucia Monopoli e Gilberto Mastropasqua, due studenti del liceo artistico.