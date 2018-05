“Fotosofia”: tra immagini, segni, suoni e sogni

Sarà una presentazione atipica, tra immagini, poesia e musica, quella del nuovo lavoro edito da Secop edizioni e firmato da Giuseppe Tricarico.



Il fotografo minervinese, stiloso e sensibile, ha raccolto nel suo bellissimo libro “Fotosofia” scatti a “diversa gradazione umana”. Durante la presentazione, si svolgerà un’estemporanea di poesia aperta a tutti i poeti che vorranno commentare poeticamente una fotografia tra quelle presenti nel libro.

Armati di penna e taccuino, alle 19, i poeti, i fotografi, gli artisti, i musicisti si daranno appuntamento venerdì 18 maggio nella libreria Secopstore, in via Mercadante 9. «La parola d’ordine è: non mancare» scrivono gli organizzatori.