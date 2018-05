Con Michele Mirabella la poesia italiana “Domani a memoria”

La pizza a regola d'arte Murgià, artigiani in pizzeria Le foto

In occasione dell’imminente apertura della sede estiva e del lancio del nuovo menù di pizzeria Murgià, abbiamo incontrato Leonardo Superbo, proprietario dell’attività, per farci raccontare della sue idee da “pazzo in cucina” e della passione con cui ogni giorno accoglie i suoi clienti.