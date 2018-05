Concorso Euterpe, in arrivo 600 giovanissimi musicisti per la sezione nazionale

Torna, la prossima settimana, la sezione nazionale del Concorso Euterpe che quest’anno festeggia la 20esima edizione.



La manifestazione, risultata tra quelle ammesse ai finanziamenti regionali previsti dal bando triennale dedicato alla cultura, come nella scorsa edizione si svolgerà in due tranches: la prima, dedicata agli studenti delle scuole musicali Italiane, si svolgerà dal 7 al 9 maggio presso l’Astoria Palace in via Castel del Monte; la seconda, quella Internazionale, si terrà dal 15 al 28 ottobre nel Teatro Comunale.

La sezione nazionale vedrà il coinvolgimento di oltre 600 giovanissimi studenti tra solisti, gruppi da camera e quella che ancora una volta si presenta come la categoria più interessante: le orchestre e cori scolastici dove sono iscritte ben sette formazioni che si contenderanno i vari premi previsti dal regolamento. Per la 20esima edizione inoltre saranno assegnati due premi speciali (Euterpe Best Music Composer - Euterpe Best Music Arranger) per i docenti che presenteranno arrangiamenti o brani originali per i propri organici.

Definite anche le giurie che valuteranno le esecuzione, si alterneranno nelle varie categorie del concorso: Luigi Giachino pianista e compositore torinese, Sabrina Dente pianista milanese, la percussionista cagliaritana Gabriella Muscas vincitrice del premio “Euterpe Best Music Teacher” della scorsa edizione, i violinisti Carmine Scarpati e Pietro Catucci, il flautista Francesco Di Puppo, il chitarrista Vito Vilardi, il cornista Annibale Dambra ed il direttore artistico del Conorso Francesco De Santis.