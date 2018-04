“Aspetta te stesso”: quando la vita non è abbastanza

“Rendimi il tempo della mia adolescenza. Quando ancora non ero me stesso, se non come attesa”. Con questa citazione di Goethe comincia la pièce che affronta il tema complesso dell’adolescenza visto con gli occhi di un ragazzo che non ce l’ha fatta ad aspettare se stesso.



Grazie alla collaborazione tra l'associazione Arges Onlus, il Comune di Corato e l'associazione Teatri&Culture, il pubblico del Comunale ha potuto assistere alla rappresentazione di una storia toccante di disagio giovanile.

Lo spettacolo, per la regia di Carlo Dilonardo, è un adattamento teatrale del libro omonimo di Walter Veltroni.

Racconta la storia di Giulio, interpretato da Alessandro Anglani, un ragazzo intelligente, sensibile, riflessivo, silenzioso, fragile; un ragazzo che non ha trovato la forza di... aspettare se stesso.

Un diario, in cui il ragazzo racconta tutte le sue sofferenze ed i suoi dolori, viene ritrovato dalla madre, impersonata da Gloria De Arcangelis, che distrutta dagli scritti di Giulio decide di condividere le pagine con il figlio maggiore, interpretato dall' attore Michele Lattanzio. Di qui parte un dialogo immaginario tra i due fratelli, l'uno assalito dal senso di colpa, l'altro troppo fragile per sopportare la solitudine e riuscire a convivere con gli insulti dei compagni.

Il triste epilogo, il suicidio di Giulio, invita lo spettatore alla riflessione. Intenso e commovente.

L'Associazione no profit Arges Onlus si occupa di cure palliative domiciliari gratuite rivolte ai pazienti non guaribili, ma "curabili" affetti da tumori e patologie croniche invalidanti che necessitano di assistenza medica, infermieristica e psicologica presso il proprio domicilio. Arges Onlus nasce dalla pulsione di alcuni professionisti con grande esperienza, altamente sensibili a questo tema; inoltre si occupa di alta formazione qualificata e si pone l'obiettivo di diffondere una cultura sanitaria sostenibile.