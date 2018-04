“Il Pendio”, la 50esima edizione sarà presentata a Bari

Crisi politica, parla l’ex assessore Nesta: «Costretto a dimettermi, Mazzilli mi ha deluso»

Politica

«Il sindaco ha mancato di rispetto nei miei confronti e in quelli di tutti gli assessori. In consiglio avrebbe dovuto far assumere a tutti le proprie responsabilità, invece no, si è lasciato condizionare, e tutti sanno da chi»