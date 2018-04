25 aprile 2018: sono trascorsi 73 anni dalla liberazione italiana dal nazifascismo; pochi quelli che sembrano ricordare il dolore, la paura e le sofferenze di chi ha dato la propria vita per far sì che la nostra, oggi, fosse libera.

Da qui parte, non a caso, la personale di Michele Giangrande, affermato artista pugliese, che con “Bunker” affronta i temi della guerra, del rifugio, della libertà e del pericolo.

Senso di smarrimento, di oppressione e confusione assalgono il visitatore che si imbatte nell’inusuale location scelta per l'allestimento: un ipogeo in via La Pergola a Corato.

Il Bunker come luogo di salvezza, che racchiude però, tutta la miseria ed il dolore umano; una scatola senza alcuna via d'uscita che paradossalmente restituisce, dopo la paura e la sofferenza, la libertà.

Attraversando i cunicoli bui, disorientato dai rumori assordanti, lo spettatore diventa protagonista in prima persona, lasciandosi assalire dal senso di claustrofobia.

Una mostra irrequieta.

Per l'inaugurazione sono intervenuti l’artista Michele Giangrande ed il regista Alessandro Piva che ha documentato l'intero progetto con un film/documentario.

Perché l'esigenza di questa mostra?

«L'esigenza è quella di cambiare le regole dell'arte, solitamente confinata in luoghi asettici come i musei. In questo caso abbiamo deciso di ribaltare il luogo dell'arte sia fisicamente , parliamo di un ipogeo, che concettualmente poiché le opere non sono lì per essere guardate ma per essere vissute.

La mostra comprende una vera e propria performance che ricorda i rifugiati costretti nei bunker per creare un maggiore coinvolgimento nel pubblico.

Un modo per accorciare le distanze tra arte e fruitore, in fondo l'arte è sempre stata per il popolo e non deve respingerlo».

Perché la scelta di questa data particolare?

«Ho optato per il 25 aprile poiché data la tematica ed il luogo stesso della mostra che ricorda un bunker, mi è sembrata una scelta naturale. È una celebrazione che molti italiani festeggiano senza ricordare il dolore e la sofferenza che hanno patito gli uomini che ci hanno donato la libertà attraverso il loro sacrificio» conclude Giangrande.

Perché scegliere di documentare la mostra Bunker?

«Mi ha colpito molto la corrispondenza tra il senso angoscioso di vivere in uno spazio chiusodi Giangrandee l'evolversi della mostra.

L'artista è riuscito subito a comunicarmi l'idea molto forte che voleva emergesse dalla mostra, una sfida. Il curatore Alexander Larrarte, ha intuito il possibile dialogo tra lo spazio e la personalità di Giangrande che effettivamente n'è rimasto subito colpito.

Abbiamo ritenuto che potesse essere un'opportunità raccontare l'allestimento nel suo divenire, raccontando con le immagini il laboratorio, la costruzione dei vari elementi, la scoperta degli spazi.

Il documentario è un esperimento che può aiutarci a capire se il backstage della mostra e l'idea progettuale, possano essere elementi in più per lo spettatore, per comprendere come nasce l'idea e poi la realizzazione materiale per la costruzione di un'opera» ha sottolineato Piva.

La sfida è stata soprattutto personale poiché lo stesso Giangrande si è messo a dura prova: l'artista è claustrofobico. Lo spazio sotterraneo ed angusto è stato il vero limite ma ha anche contribuito allo slancio artistico conferendogli forza e decisione.

L'artista si è avvalso della collaborazione di Alessandro Piva, regista che si è occupato della direzione del film/documentario e di Marino Colucci per la documentazione fotografica.

L’allestimento è curato dalla scenografa Angela Varvara, mentre le musiche sono a cura di Stefano Ottomano. Contributi critici di Giusy Caroppo e Roberto Lacarbonara.

La mostra sarà visitabile dal venerdì alla domenica, dal 25 aprile al 27 maggio, dalle 20 alle 22.